Молодежный парламент, тепловая карта проблем и венчания в Мариинском дворце: Что ждет Заксобрание Петербурга в 2022 году

Церковь Мариинского дворца, в котором располагается парламент, планируют открыть для всех желающих. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге в среду, 19 января, состоялось первое в этом году заседание городского парламента. Судя по всему, год для депутатов будет непростой, а для нас с вами – интересный, потому что инициатив и предложений накопилось много. Кратко рассказываем про основную повестку.

ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ ЗАСЕДАНИЙ ВКОНТАКТЕ

В новом году Заксобрание продолжит курс на максимальную открытость, взятый с приходом нового председателя Александра Бельского. Сверхъцель: максимально вовлечь народ в управление городом.

- Мы должны понимать, что для нас очень важны новые формы взаимодействия и общения, - отметил Александр Бельский. - Вот мы совсем недавно наблюдали прямую линию президента. Мы ведь можем точно так же делать прямые линии – через ВКонтакте, через другие интернет-ресурсы – и общаться с населением, слышать его голос, информировать людей. Эти формы обязательно нужно вводить. Открытый парламент – это не только трансляции и новости на сайте. У нас должны появиться стенограммы – если кто-то не смог увидеть трансляцию. Дадим поручение, чтобы в ближайшее время у нас это появилось.

По словам председателя ЗАКСа Александра Бельского, одна из главных задач - сделать парламент более открытым для людей. Фото: Артем КИЛЬКИН

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ – «ПУСТЯТ И С СЕРЬГОЙ В УХЕ»

Также в обозримом будущем в Петербурге должен появиться полноценный молодежный парламент. Причем не фиктивный, а самый настоящий, способный работать над городской повесткой и, что куда более важно, уполномоченный это делать.

- Очень важный момент, связанные с тем, чтобы мы слышали наших избирателей. И в том числе в части молодежи, - констатировал Александр Бельский. - Мы очень долго говорили о том, что у нас должен появиться молодежный парламент. И не для профанации – он должен иметь какие-то определенные полномочия, в каких-то вопросах иметь право совещательного голоса, высказывать свою точку зрения, чтобы мы к нему прислушивались. Если появится человек с сережкой в ухе – ну, что делать, это отражение той действительности, которая сейчас есть, и с которой мы должны работать. Тем более, что это ничего не говорит о самом человеке.

ПРОЕКТ «НАРОДНЫЕ ЗАКОНЫ»

Большой совместный проект Законодательного собрания и «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге», в рамках которого каждый горожанин, сможет выступить в роли автора реального законопроекта. Подробности будут позже, но перспективы рисуются впечатляющие.

Первый шаг к открытости уже сделан: депутаты отказались от тайного голосования. Теперь можно без проблем посмотреть, кто и за что отдал свой голос. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Договорились о совместном проекте народных законов, чтобы вовлечь жителей нашего города в процесс законотворчества, - пояснил Александр Бельский. - Чтобы люди понимали, что это непростая задача, понимали, что такое принятие законов в парламенте Санкт-Петербурга.

«ТЕПЛОВАЯ КАРТА» ГОРОДСКИХ ПРОБЛЕМ

На фоне длящихся вот уже третью неделю проблем с мусором и снегом в Петербурге в ЗАКСе предложили создать «тепловую карту» городских проблем.

- Мы можем помочь городу на местах, - подчеркнул Александр Бельский. – Для этого нам важно услышать, что и где происходит. У нас коллеги все от своих муниципальных округов избирались, у всех есть приемные, все могут работать на территориях.

«Тепловая карта», по словам председателя ЗАКСа, будет наглядно отображать, где и какие проблемы есть в городе, где они уже решены, а где и в какие сроки решаются. Кроме того, на карте будут ясно даны границы ответственности. Это пригодится прежде всего для того, чтобы рационализировать вопросы городской уборки. Потому что, зачастую, полное непонимание того, кто, где и за что конкретно отвечает, становится главным препятствием на пути к чистоте – пока комитеты и службы перекладывают ответственность друг на друга и запутывают горожан, на улицах растут сугробы и мусорные кучи.

Во время прошлогодних выборов ЗАКС Петербурга обновился наполовину. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Тепловая карта» должна появиться в Петербурге уже к началу следующей недели – специальная рабочая группа начала ее составлять.

ГОСТЕЙ ЖДУТ В ЗАКСЕ

Да-да – петербургский парламент, разместившийся в Мариинском дворце, должен, судя по всему, превратиться в еще одну городскую достопримечательность. Туда уже планировали начать водить экскурсии, а теперь еще и ждут всех желающих на венчание в дворцовом храме во имя Николая Чудотворца.

- Что касательно вопроса в целом открытости парламента, мы уже об этом говорили: начиная от вопросов экскурсий, фотосессий молодоженов, - подчеркнул Александр Бельский. - Я уверен, что кто-то наверняка выразит желание повенчаться в нашем храме, потому что храм все равно должен наполняться людьми. Так что здесь у нас многое в этом направлении двигается.