«Положительными оказываются 30% проб». Сколько на самом деле людей заражено штаммом «омикрон» в Петербурге

В Петербурге продолжается нашествие штамма «омикрон». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Штамм коронавируса «омикрон», распространяющийся в Петербурге, перестал быть исключительно завозным. Если в конце прошлого года его выявляли только у тех, кто прилетел из-за границы, то теперь все чаще встречаются случаи «линейной» передачи – то есть, от одного горожанина к другому. Прогнозы специалистов не радуют: если пятая волна будет развиваться такими же темпами, как сейчас, то новый штамм захватит Северную столицу уже к концу января – вдвое быстрее, чем это в свое время сделала «дельта». Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) рассказал заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

По словам Дедкова, для того, чтобы определить, каким именно штаммом заражен человек, нужны специальные молекулярные методы. На первых порах на «омикрон» действительно тестировали только у тех, кто вернулся из-за границы – причем неважно, из какой именно страны. Сейчас ситуация изменилась.

- Нам ежедневно приходит 10 % положительных «ковидных» проб из порядка 60 лабораторий Петербурга, которые проводят тестирование на коронавирус, - пояснил специалист. – Вот, например, выявили за сутки 4 000 новых случаев заражения – значит, к нам отправляют 400 проб. Отбираются они случайным образом.

По словам Владимира Дедкова, в случае с новым штаммом смотреть нужно прежде всего на его заразность. Фото: Артем КИЛЬКИН

В среднем, по словам Владимира Дедкова, «омикрон» находят в 30 % случаев. Другими словами, примерно те же 30 % сейчас приходятся на новый штамм от всего числа заражений, которые каждые сутки выявляют в Петербурге. А значит, таких случаев уже не 592 (такие данные, напомним, не так давно давало городское управление Роспотребнадзора), а намного больше.

- Конечно, это очень грубые подсчеты, - подчеркнул Владимир Дедков. – Но в целом – да, ситуация складывается примерно такая. И этот процент, очевидно, со временем будет только расти.

При этом, по словам эксперта, новый штамм, судя по наблюдениям врачей, переносится легче предыдущих. Однако воспринимать это как успокаивающую весть, не стоит: ведь в случае с «омикроном» на первый план выходит не его летальность, а его заразность.

- Если раньше человек, инфицированный вариантом «дельта», заражал, условно говоря, двоих, то человек, инфицированный «омикроном», заражает уже троих-четверых, - констатировал Владимир Дедков. – Это приведет к тому, что у нас будет волнообразный рост заболеваемости. А если больше будет инфицированных – то, логично, больше будет и тех, у кого болезнь перейдет в среднетяжелую и тяжелую формы. Не в процентном соотношении, а в абсолютных цифрах.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что в Петербурге из-за штамма «омикрон» перевели в усиленный режим систему здравоохранения. В частности, в городе готовятся к перепрофилированию больниц под «ковидные» стационары и сокращению плановой медицинской помощи.

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