Заведующая ковидным отделением рассказала, что нужно знать родителям о коронавирусе у детей и подростков

Новый коронавирус способен заражать в том числе и совсем маленьких деток. Фото: Артем КИЛЬКИН

На фоне развития пятой волны эпидемии коронавируса в Петербурге резко подскочила госпитализация детей с COVID-19. Специалисты предупреждают: болезнь изменилась, и теперь родителям нужно быть бдительными вдвойне.

Есть ли в Петербурге дети с «омикроном», пока не известно. Однако, как рассказала радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» заведующая отделением для детей с COVID-19 государственного педиатрического университета Светлана Баннова, после новогодних каникул произошел серьезный скачок заболеваемости.

После новогодних каникул госпитализация детей с COVID-19 в Петербурге увеличилась в два раза. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Детки стали намного чаще заражаться коронавирусной инфекцией, и за счет этого практически в два раза выросла частота госпитализаций, - констатировала врач. – Вероятно, это связано со снижением иммунной прослойки. Летом дети более активны, иммунитет у них крепче. А вот в осеннее-зимний период она ослабевает – и, соответственно, они становятся более подверженными респираторным инфекциям.

А вот в клинической картине практически ничего не изменилось. Практически у всех детей после заражения «омикроном» появляются типичные симптомы ОРВИ: температура, заложенность носа, легкое подкашливание, першение в горле. Конкретный набор симптомов отличается от ребенка к ребенку. Единственным неизменным признаком, по словам Светланы Банновой, остается температура: кашля или насморка может и не быть, а вот температура у «ковидного» ребенка поднимается всегда.

- Поднимается она у всех по-разному – у кого-то резко, у кого-то постепенно, - рассказывает специалист. – Может быть как субфебрильной – 37,1 – 38 градусов – так и доходить до 39. Совет родителям простой – если у ребенка температура, к этому ни в коем случае нельзя относиться легкомысленно, потому что это может быть первым признаком COVID-19.

Возрастной состав, по словам Светланы Банновой, тоже изменился. Сейчас в больницы чаще всего попадают дети восьми-тринадцати лет. А вот список возможных осложнений практически не изменился: как и прежде, чаще всего коронавирус дает повышенную нагрузку прежде всего на сердечнососудистую систему.

Самый опасный возраст сейчас - от восьми до тринадцати лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Единственное – в последнее время мы стали чаще наблюдать у детей с COVID-19 гипотонию, понижение артериального давления, - рассказывает медик. – Такого прежде не было. Пока мы не можем с уверенностью сказать, что это – действительно новое осложнение или просто стечение обстоятельств. Но, конечно, каждый такой ребенок находится под особым присмотром.

Напомним: ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о том, как будет проходить вакцинация детей и подростков в Петербурге, а также о том, стоит ли вообще прививать их от COVID-19.