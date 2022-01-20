«Метрострой Северной столицы» рассказал, когда в Петербурге появится станция метро «Кудрово»

Бюджет проекта оценивается более чем в 73 миллиарда рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кудровчане, ликуйте – в бесконечной истории со строительством станции метро «Кудрово», похоже, наконец-то наметился просвет. По информации Смольного, строить ее планируют начать уже в 2023 году. «Комсомолка» узнала подробности.

Как сообщила пресс-служба администрации Петербурга, на станцию «Кудрово» и электродепо «Правобережное» нужно заложить в общей сложности 73,43 миллиарда рублей. 37,75 из них готов выделить сам город, остальное придется доплатить из федерального бюджета. Сложностей возникнуть не должно – по словам губернатора Александра Беглова, правительство уже обеспечило софинансирование этой и ряда других инфраструктурных программ.

Уже в марте 2022 года компания планирует приступить к проектированию станции. Фото: Артем КИЛЬКИН

В компании «Метрострой Северной столицы», которая теперь ведает строительством подземки в Петербурге, подтверждают - планы вполне реальные.

- На текущий момент город и область сформировали проекты планировки территорий, ожидается их согласование, - уточнили в пресс-службе МСС. – После этого мы приступим к разработке проекта – предварительно с марта 2022 года.

В четвертом квартале того же 2022 новый «Метрострой» рассчитывает собрать всю необходимую рабочую документацию, а в 2023 – выйти на участок.

- Общий срок возведения всего участка составляет шесть лет, - подчеркнули в компании. - Таким образом работы по станции «Кудрово» будут завершены не позднее 2029 года.

Параллельно со строительством будут прокладывать тоннель, чтобы «подключить» станцию к основному метрополитену. Так что в 2029 станция «Кудрово» должна быть полностью готова к использованию - останется только запустить движение.

Собственную станцию метро жители Кудрово ждут как минимум с 2017 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У экспертов, впрочем, к такому плану возникли вопросы. Так, по словам Владимира Маркова, заместителя генерального директора по проектированию метрополитена научно-исследовательского, проектно-изыскательного института «Ленметрогипротранс», станция вполне может «переехать».

- Перспектива разработать проект новой станции в такие короткие сроки кажется довольно сомнительной. Потому что обычно на это уходит два-три года как минимум. Тем более что по «Кудрово» пока что есть только очень условный эскиз, нарисованный практически от руки. Его нужно серьезно прорабатывать, детализировать и так далее.

С другой стороны, отмечает Марков, очень много времени в процессе проектирования занимают разного рода согласования. И вот если их получится сократить – возможно, за счет каких-то предварительных договоренностей со Смольным, упрощения процедуры – то тогда да, в год вполне можно уложиться. Но какой вариант нас ждет на практике – пока, конечно, судить невозможно. Надо дождаться начала работ.