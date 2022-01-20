Древние скипетры из Эрмитажа оказались соломинками для питья пива

Вот это чудеса, не иначе: в Эрмитаже 125 лет хранился редкий экспонат, но все это время в музее были уверены, что у него было другое предназначение. Речь идет о длинных тонких трубках, которых принимали за скипетры или шесты для балдахина. Недавно специалисты Российской академии наук провели исследование артефактов и поняли, что перед ними самые первые соломинки для питья пива.

Изделия возрастом пять тысяч лет. Их нашел профессор Санкт-Петербургского университета Николай Веселовский в Майкопском кургане в 1897 году во время археологических раскопок в Республике Адыгея. Выглядит они как восемь трубочек, которые собираются из нескольких сегментов. В собранном виде каждая трубочка достигает примерно 1,12 метра в длину и 10 миллиметров в диаметре. Все они имеют тонкие стенки, зауженные и перфорированные наконечники, а также украшения в виде фигурок животных, в том числе быка, которые могут скользить вдоль трубки.

В 1898 году артефакты передали Эрмитажу на хранение. Несколько раз ученые исследовали объекты и давали разные предположения их применению. Сначала считали, что трубка могла быть складной частью балдахина, или специальным предметом для ритуалов. А теперь, благодаря современным технологиям, получилось заглянуть внутрь трубки.

- Поворотным моментом стало обнаружение гранул ячменного крахмала внутри одной из соломинок. Это стало доказательством того, что трубки из майкопского кургана использовались для питья, - рассказал археолог Виктор Трифонов из Института истории материальной культуры РАН, проводивший повторное исследование.

Тем временем ученый даже определи, какой напиток пили из этих соломинок. Это было пиво. Таким образом около пяти тысяч лет назад жители древнего Северного Кавказа могли пить пиво «по-шумерски» - при помощи золотых трубок, сидя вокруг одного сосуда. Сам сосуд тоже нашли во время раскопок больше ста лет назад. Ученые пришли к выводу, что в Эрмитаже все эти годы хранился один из самых ранних атрибутов для питья, найденный в районах Ближнего Востока.

«Комсомолка» отправила запрос Эрмитажу, чтобы узнать о дальнейшей судьбе найденных на Майкопском кургане предметов.