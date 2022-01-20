«Нафиг такие реформы никому не нужны»: Жители петербургских ЖК комфорт-класса в бешенстве из-за свалок под окнами

В условиях мусорного коллапса живут и петербуржцы из ЖК Полюстрово парк. Фото: Юлия Пономарева.

Петербуржцы все еще вынуждены пробираться через мусорные завалы. Кучи отходов вплотную подбираются к их парадным. Открыть окно в квартире и не почувствовать запах свалки - невозможно. Между тем, коллапс начался еще в первые дни нового года - со стартом мусорной реформы в Петербурге. Произошло это, как мы уже писали, потому, что теперь всем вывозом и утилизацией бытовых отходов занимается одна компания - Невский экологический оператор. Раньше же УК и ТСЖ могли сами заключать договоры с перевозчиками. Сейчас их выбирает единый оператор по итогам конкурса. Во многих районах подрядчики остались прежними, но некоторым не повезло. Там, где перевозчик сменился, начали расти свалки - прямо возле домов. Среди таких районов: Невский, Калининский, Выборгский, Приморский. Их обслуживает новый игрок петербургского рынка - Эко Лайн.

"Живу на седьмом этаже. Запах свалки - конкретный"

- С Нового года ни разу не было такого, чтобы мусор вывезли полностью. Раньше его забирали ежедневно, - признается Юлия Пономарева. Она живет в ЖК "Маршал" в Калининском районе. - Все контейнеры давно забились. Отходы скапливаются на улицах, у парадных. Дворники начали для удобства складывать мусор прямо у нашего подъезда, на дороге. Я живу на 7 этаже. Запах свалки вечерами конкретный. Открыть окно - настоящее испытание.

Жильцы новостроек уже на полном серьезе обсуждают, не купить ли дополнительный мусорный бак самим. Правда, есть и несогласные с таким подходом: пусть проблему решают те, кто получает деньги за это.

Дворники начали складывать мусор прямо у подъезда. Фото: Юлия Пономарева

Шквал заявок, жалоб и фотографий давно обрушился и на портал "Наш Санкт-Петербург", и на горячие линии НЭО, и в его социальные сети, и в службу 004. Не помогает.

- Всего один раз приезжала машина, привезла контейнер. Наши дворники вручную перекидывали туда пакеты с мусором, - продолжает Юлия. - Баки в контейнерных комнатах даже не трогали тогда. Потому что не было специального оборудования. Раньше погрузочная машина делала все автоматически. Мальчишки собирали контейнеры со всех мусорных комнат, подгоняли их. Весь процесс погрузки занимал минут 10-15.

Управляющая компания "ЖК “Маршал" пытается отстоять интересы жильцов и обращается во все инстанции.

- Мы тоже жалуемся в сторону регионального оператора, - сообщают в УК. - Как раз сейчас, во время нашего с вами разговора, приехала машина, немного убирает мусор. Последний раз до этого была 12 января. Вывозят частично. Мы звонили, оставляли жалобы на сайте, прикрепляли фотографии, чтобы показать масштаб.

В условиях мусорного коллапса вынуждены жить и петербуржцы из ЖК “Полюстрово парк”. Это тоже в Калининском районе. Все площадки переполнены, отходы валяются на дороге. К кучам мусора присоседились снежные горы. Ничто не вывозится и не убирается. Возмущенные жильцы комплекса прислали “КП-Петербург” фотографии. Им повезло в одном: свалки образуются на расстоянии от домов, запах в окна еще не тянет.

Управляющие компании не заключили договор?

Много вопросов накопилось у горожан и к мусорной реформе, и к ее исполнителям, и к своим УК.

- Нафиг такие реформы никому не нужны, - негодует Юлия Пономарева. - Было все хорошо - и тут решили отдать все в одни руки. И непонятно, насколько они чистые, чтобы управлять такими важными процессами. Как вообще могла выиграть конкурс компания, у которой нет подходящей техники? И почему решили запустить реформу 1 января - в период, когда традиционно много мусора? Почему не летом, когда люди уезжают на дачи, за город?

В ЖК “Маршал” в Калининском районе отходы скапливаются на улицах. Фото: Юлия Пономарева

Ее поддерживает и еще один житель Калининского района, Вадим Сарга. Все эти дни он настойчиво звонил и писал в СМИ, отчаявшись достучаться до чиновников и компаний.

- Никто ни на что не реагирует, - возмущен мужчина. - Мусор разрастается и лежит в том числе у парадных. Я выхожу и упираюсь носом в эту кучу.

“Невский экологический оператор” объясняет, что настройка процессов никогда не проходит гладко и требует времени. Новая система вывоза и утилизации мусора - “в самом начале своего пути”.

- Калининский район пока остается сложной территорией. Именно от жителей этого района поступает большое количество обращений, - рассказывают в пресс-службе НЭО. - Мы обрабатываем все заявки и включаем адреса в наши графики вывоза. Дополнительная сложность в том, что некоторые управляющие компании не обратились для заключения договора. Из-за этого к 1 января реестр адресов, который был передан в работу регионального оператора, содержал не совсем актуальную информацию. Сейчас график вывоза корректируется в связи с поступлением новых адресов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мусоровозы приехали в ЖК "Маршал" и в ЖК "Полюстрово парк" во время написания этого материала “КП-Петербург”.

КОНКРЕТНО

Если мусорные завалы до сих пор лежат во дворах и в парадных у вас - звоните в НЭО по телефону +78122130710.

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