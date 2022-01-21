В Петербурге решили поменять систему уборки снега. Вот что изменится

Уже следующей зимой государственные жилищные агентства сами займутся уборкой улиц. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге реформируют систему уборки улиц от снега и льда. Изменения затронут внутриквартальные территории. Это повлияет на распределение бюджетных средств - и не затронет квитанции горожан. За уборку рядом с домами будут по-прежнему отвечать УК и ТСЖ. Но в будущем Смольный планирует объединить под государственным крылом все городские земли.

«Взаимодействие с бизнесом успеха не принесло»

Уже следующей зимой государственные жилищные агентства сами займутся уборкой улиц. ГУ ЖА есть в каждом районе города. Сейчас они выполняют множество других функций, среди которых: управление государственным жилищным фондом, инженерной инфраструктурой, капитальным ремонтом и т.д. В рамках реформы их оснастят снегоуборочной техникой, привлекут на работу профильных сотрудников.

В результате очистка снега будет проходить без конкурса и без посредников. Так Смольный предлагает избавиться от недостатков прежней системы: от недобросовестных предпринимателей и от несогласованности действий.

- Мы говорим сейчас не о реформе, а о корректировке существующей системы. Как показал опыт последних лет - есть отрасли, которые приватизации не подлежат, - заявил вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий. - Мы считаем необходимым вернуться к прямому городскому управлению. Потому что наше взаимодействие с частным бизнесом в этом случае успеха не принесло.

В этом году коммунальщики не успевали разгребать снежные завалы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На закупку техники в 2022 году выделят миллиард рублей. В перспективе жилищные агентства смогут не только покупать, но и арендовать оборудование. Количество техники будет зависеть от потребностей конкретных улиц, дворов, районов.

Еще 3 миллиарда рублей выделят на строительство трех снегоплавильных пунктов. Стоимость каждого из них сопоставима со стоимостью одной новой школы или двух детских садов. Но иначе никак. Для создания такого пункта нужно получить земельный участок, вырыть канализационный коллектор. Как говорят в Смольном, с улиц «в реки не должно упасть ни одной снежинки».

Зарплаты и условия труда рабочих обещают улучшить. Иначе привлечь достаточно людей невозможно. Во время пандемии эта проблема стала актуальна, как никогда. Раньше черную работу выполняли мигранты из постсоветских стран. Сейчас заменить их некем. На сегодняшний день дефицит кадров в области уборки снега и льда - порядка 10 тысяч человек.

- Минимальная зарплата дворника в Петербурге - 19 333 рублей. Максимальная - 46 000. В рамках задуманных изменений наша задача - сделать так, чтобы низовое звено, дворники, получали достойную зарплату. Мы установим единый зарплатный норматив. Мы улучшим условия труда. Повысим престиж профессии, - заверил Анатолий Повелий.

Опыт «дворникшеринга» признали успешным. Его называют эффективным для экстренного привлечения рабочей силы - во время залповых снегопадов, например. В будущем горожан продолжат привлекать к уборке за почасовую плату. То же самое могут делать и управляющие компании, если захотят. В этот сезон эксперимент проходил в двух районах Петербурга. В Красногвардейском в нем приняли участие 70 петербуржцев, в Калининском - 30.

«У природы нет плохой погоды, но для нас она драматична»

Эта зима еще не закончилась. Горожане сталкиваются с проблемами прямо сейчас: поскальзываются и получают травмы, находят вмятины на своих авто, порой получают куском льда и по голове.

- В ночь с 16 на 17 января на Тучковом переулке на мою голову с крыши свалилась льдина. Мне предложила помощь прохожая девушка, я отказалась, - рассказывает Ксения в сообществе «Живем на Васильевском». И, увы, в Петербурге это даже не вызывает удивления.

Снежный апокалипсис длился месяц. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В чем причины такого коллапса? И что можно сделать прямо сейчас? В Смольном уверены, что очистить крыши и улицы моментально невозможно. А над силами природы никто не властен.

- Зима началась не так, как в прошлые годы. Она началась с сильных морозов. Затем - залповый снегопад. Затем - короткая, но энергичная весна. У природы нет плохой погоды. Но для нас она достаточно драматична, потому что резкие перепады температур усложняют работу коммунальных служб, рассказывает вице-губернатор Анатолий Повелий.

Виной всему и узкие улочки в историческом центре. Только снегоуборочной техникой их не расчистишь. А рабочих рук недостаточно.

- Есть сложности в том, как устроен город. Например, на Петроградской стороне проблемные улицы с точки зрения уборки. И невозможно, нет никаких ресурсов моментально очистить их, как и крыши, от наледи, - отмечают в Смольном.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Екатерина Кузнецова, доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук:

- Любая монополия приводит к тому, что уменьшается прозрачность отношений внутри компании, организации. Не всегда можно проконтролировать качество ее услуг. И даже если оно вам не нравится, отказаться от этих услуг будет невозможно. Особенно в сфере ЖКХ. Если рынок монополизируется, мы можем потреблять только то, что нам предложат. Отсутствие конкуренции приводит к тому, что мы не можем ни контролировать, ни выбирать никого: ни исполнителя, ни подрядчика.

Что касается зарплат. В монополиях решения о премировании и повышении зарплат возникает вне зависимости от результатов труда. В конкурентной среде часто бывает так: как поработал, так и заплатили. В монополиях решения принимаются вообще любым образом, они не прозрачны. А деньги поступают от пользователей услуг, от граждан, которые не могут от этого отказаться.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

10 000 человек - дефицит кадров в области уборки снега в Петербурге

19 333 - минимальная зарплата дворника

100 человек - приняли участие в дворникшеринге в этом сезоне

1 миллиард рублей - стоимость одного снегоплавильного пункта

1 миллиард рублей - бюджет на закупку снегоуборочной техники в 2022 году

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