Блокадница раскритиковала идею выставлять в окнах портреты погибших ленинградцев

Блокадница Елена Тихомирова резко раскритиковала идею акции с портретами погибших ленинградцев. Фото: скриншот трансляции

Глава правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова резко раскритиковала идею выставлять портреты погибших ленинградцев в окнах квартир в Петербурге. Об этом пенсионерка заявила на пресс-конференции, посвященной мероприятиям, приуроченным к 78-й годовщине освобождения города от фашисткой осады. По словам пожилой блокадницы, в ее организации все возмутились предложением, поступившем из Москвы.

- К нам обращались с идеей выставить в окна портреты тех, кто жил в этих квартирах во время блокады. Но есть квартиры, где сейчас живут совершенно другие люди, другие семьи. «Окна блокады», называется, акцию предложили из Москвы. Но не надо делать из города кладбище, - говорит Елена Тихомирова.

Отдельно блокадница высказалась насчет акций волонтеров, которые развешивают на домах в центре памятные плакаты с именами людей, погибших в этом жилье во время войны.

Блокадники выступили против и плакатов со списками погибших, которые вешают на домах. Фото: "Комитет 8 сентября"

- Не нужно этих черных списков, что появляются на домах. Город не был кладбищем, не надо создавать такую атмосферу. Лучше задаваться другими вопросами – как здесь работали, как спасали людей. Лучше делать реконструкции, перформансы, реставрировать памятники, мемориалы. Показать вот сугробы дикие, узкую дорожку, по которой еле идут люди. Если бы они перечислили, кем работали эти люди. А не просто писали имя, фамилию и дату смерти. Голый плакатик, непонятно зачем висит, что это такое? Что это означает? – недоумевает Елена Тихомирова.

Блокадница добавляет, что в церквях и так читают поминание по спискам погибших в блокаду. Этого, по ее мнению, достаточно.

«Комсомолка» связалась с волонтерами, которые клеят те самые списки погибших на домах в День памяти жертв блокады. От комментариев они отказались.