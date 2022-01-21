Amilo МС рассказали о помощи медиа-проекта Бизнес Ангел в развитии музыкальных стартапов

Фото предоставлено артистами.

Медиа-проект Бизнес Ангел - это проект, посвященный инновациям, новинкам бизнеса и стартапам. Очередные гости проекта - фестивальный дуэт двух диджеев Amilo МС. О развитии музыкальной индустрии в России в эфире Royal radio 98.6 FM с ними пообщалась предприниматель, основатель и ведущая медиа-проекта Бизнес Ангел Ангелина Егорова.

-Расскажите, пожалуйста, о себе и о том, чем вы занимаетесь.

- Сегодня Amilo МС – это фестивальный проект двух диджеев. Мы играем в форматах Future Bass, Future House и EDM-Pop. Есть особенность, которая отличает нас от большинства проектов в музыкальной сфере: во время dj-сета один из диджеев (Артём Яровиков) выходит из-за диджейского пульта и исполняет наши собственные песни, такие как Холодный пульс, Крышеснос, Растай со мной, Бархатный голос.

Хотим делать горячо! Хотим делать масштабно, красиво, и вообще так, чтобы люди имели возможность лишний раз ворваться на танцпол под хорошую музыку.

Фото предоставлено артистами.

-Очень интересно, а в чем инновационность вашего проекта? Что нового вы даете людям?

-Здесь, в первую очередь, хочется отметить, что на данный момент, мы - единственный дуэт диджеев, который играет свою музыку и, периодически, исполняет свои авторские треки. За рубежом это очень давно распространено, но в России мы, на данный момент, такого не встречали. «Почему нет?» - подумали мы, и вот, пожалуйста!

-Как вы выбирали стиль музыки?

-Играем мы в форматах Future Bass, Dubstep, Trap, EDM-pop и, в принципе, мы очень разносторонние в этом плане. Самое главное в музыке – это душа. Если рассматривать формат Future Bass, который является основой нашего проекта, то в нём она, безусловно, есть: ведь красивый, лиричный и, местами, сентиментальный вокал, вместе с хорошим ритмом, даёт возможность подвигаться.

- Я очень рада нашему знакомству. Расскажу тем, кто не знает, мы познакомились на недавней network-встрече конкурса стартапов Бизнес Ангел, который проходит при поддержке правительства Санкт-Петербурга в лице Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и при поддержке Правительства Ленинградской области в лице Комитета по молодежной политике. Артем, как раз, рассказывал о своем шоу. Расскажите, пожалуйста, аудитории радио – что за шоу и как вы к нему пришли?

- Основным смыслом этого шоу было показать нашей целевой аудитории и организаторам крупных фестивалей наш опыт, стиль, подачу, как именно мы выступаем. И мы придумали снять высокопрофессиональное DJ шоу под названием Amilo MC. Mind Blowing Show.

Это DJ сет, включающий в себя огромное количество спецэффектов, таких как: криопушки, вылеты огня, и, самое главное, это - большие светодиодные экраны, без которых не состоялся бы тот самый WOW-эффект. На них выводились видео футажи от виджея.

- Аудитории однозначно будет интересно увидеть такое шоу. Как вы думаете, чем может помочь Бизнес Ангел в развитии ваших идей?

- Я считаю, что помощь, в первую очередь, ресурсная. Это ресурсы развития - распространение нашего имени, как проекта Amilo МС. Другие вспомогательные ресурсы – финансовые, которые помогут в развитии и дадут возможность воплотить в жизнь наше шоу.

- Я уверена, что Бизнес Ангел сможет помочь в развитии проекта, в том числе, найти инвестиции тех небезразличных людей, которые готовы вкладывать ресурсы в развитие музыки, в развитие молодежных стартапов, в том числе, в культурной сфере. Это очень важно, и соответствует программам, по которым развивается, в том числе, вся наша страна. То, что вы делаете – это очень правильно. Не останавливайтесь, и путь осилит идущий.

- Большое спасибо Бизнес Ангелу за то, что этот проект существует и объединяет людей. В данный момент мы здесь, чтобы заявить о себе, как о готовом проекте двух диджеев, о том, что мы существуем, мы реальны и показываем свою деятельность в Amilo MC. Mind Blowing Show, которое уже загружено на YouTube, и каждый человек может его посмотреть. Наш инстаграм - @amilomc.

11 февраля в 19.00 состоится выступление фестивального дуэта двух диджеев Amilo МС в ресторане MOOD, по адресу переулок Гривцова, 4.