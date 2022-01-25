Писатели о писателях, или Разговоры по душам с авторами Санкт-Петербурга

Фото: Олег ЗОЛОТО.

Как часто после прочтения книги вы бы хотели пообщаться с автором? Узнать его поближе, услышать лайфхаки по написанию произведений? Мы - постоянно! Поэтому Радио «КП в Петербурге» решило не только читать книги, но и говорить о писателях и их литературе в своей программе «Читать не вредно».

В Директорском зале киностудии «Ленфильм» состоится презентация новой программы «Читать не вредно» на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM). В формате легкого разговора ведущая Ольга Маркина вместе с известными писателями города на Неве будет обсуждать литературные тренды и комментировать знаменитые бестселлеры.

Приглашенные авторы - Андрей Константинов и Илья Бояшов.

Андрей Константинов. Фото: Олег ЗОЛОТО

СПРАВКА

Известность писателю Андрею Константинову принесли документальные и художественные книги «Преступный мир России», «Бандитский Петербург», «Адвокат», «Журналист», «Сочинитель», «Специалист».

«Путь Мури» - самая известная книга Ильи Бояшова, лауреата премии «Национальный бестселлер» за 2007 год, финалиста премий «Большая книга» и «Русский Букер» за 2008 год.

Вы сможете увидеть, как проходит запись программы, а также задать интересующие вас вопросы авторам.

Приглашаем всех на презентацию программы «Читать не вредно» в четверг, 27 января, в 15.00 в Директорский зал киностудии «Ленфильм» по адресу: Каменноостровский проспект, 10, литера А.

ВАЖНО!

Вход только при наличии QR-кодов и после предварительной регистрации по ссылке.