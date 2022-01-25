В Смольном рассказали, какие ограничения будут вводить из-за захлестнувшей город волны омикрона

Власти пока не планируют ужесточение мер Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургские рестораторы вызвали Смольный на откровенный разговор. И похоже ничего хорошего в ближайшее время ждать не стоит: в режиме повышенной готовности город будет жить минимум две недели. Но, несмотря на взрывной рост заболеваемости, о новом локдауне в Петербурге пока не говорят.

- Число госпитализаций сейчас, к счастью, растет не так быстро, как заболеваемость, - констатировал первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. - Поэтому пока будем ограничиваться точечными мерами - планируем вводить разные режимы удаленки.

По словам предпринимателей, омикрон омикроном, но запретами их душат чрезмерно. Так, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов напомнил, что в Москве заболеваемость выше: она уже которые сутки исчисляется пятизначными цифрами и едва не дотягивает до 20 тысяч, а QR-коды в барах, ресторанах и кафе не просят. А в Петербурге не только просят, но и запрещают общепиту работать после 23.00 и ограничивают рассадку.

Новых ограничений пока ждать не стоит Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если человека в ресторан не пустить, уточнил Миронов, он все равно найдет, где собраться с компанией - в квартире, в офисе. Вот только мощной вентиляции, как в ресторане, там нет, а значит, риск заразиться выше.

Увы, но, несмотря на доводы, что-то сделать с избыточными ограничениями пока невозможно.

- Если говорить про ограничения по часам работы и сокращенную рассадку, то это федеральное регулирование, - констатировал Ситов. - Мы ввели только режим QR-кодов. Дискуссия идет, но пока ситуация складывается именно так.

Вернуться к вопросу смягчения ограничений, по словам Ситова, можно будет не раньше, чем через две недели. За это время город оценит статистику и резервы и определит, как быть дальше. Основным критерием остается нагрузка на систему здравоохранения.

- В предыдущие волны у нас было четкое понимание: максимально жесткие ограничения нужно вводить, если запас коечного фонда в инфекционных больницах снизится до 10 процентов, - объяснил Александр Ситов. - Пятая волна совершенно другая, но пока что это условие остается в силе. Благо на данный момент у нас даже не развернут максимум коек. А значит, ситуация напряженная, но контролируемая.

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По информации источника «КП-Петербург», речь идет о разных режимах «удаленки» (подробности)