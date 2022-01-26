Росгвардейцы спасли мужчину из горящей квартиры в Петербурге

Сотрудники Росгвардии спасли мужчину из горящей квартиры в Петербурге / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии спасли мужчину из горящей квартиры. Около пяти часов утра 26 января 2022 года стражи порядка патрулировали Петроградский район, когда увидели, что из окна квартиры на пятом этаже дома 10 по Петрозаводской улице идет густой дым. Они сразу же сообщили об этом в центр оперативного управления вневедомственной охраны, вызвали пожарных, медиков, а сами бросились на помощь жильцам дома.

- Первыми оказавшись на месте происшествия, старшие прапорщики полиции Евгений Чулков и Георгий Ермолаев, а также прапорщики полиции Максим Денисов и Чаштык Донгак приступили к оповещению жильцов дома, многие из которых еще спали и не подозревали об опасности, о необходимости покинуть здание из-за пожара. Затем, не дожидаясь приезда спасателей, росгвардейцы поднялись на этаж к очагу возгорания, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Также стражи порядка эвакуировали жильцов дома до приезда спасателей / Фото: Росгвардия

Добравшись до горящей коммунальной квартиры, в охваченной огнем комнате они нашли мужчину. Он явно успел надышаться угарным газом, так как сам не мог выйти из опасного места. Также у него были серьезные ожоги на теле.

Пострадавшего вывели из здания и передали в руки медикам из скорой помощи. Мужчину госпитализировали.

Наряд Росгвардии продолжил оказывать помощь экстренным службам и обеспечил охрану места происшествия. После того, как пожар был ликвидирован, сотрудники вневедомственной охраны вернулись на маршрут патрулирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прохожие с помощью ковра спасли мужчину из горящей квартиры в Петербурге

Очевидцы растянули ковер и поймали погорельца, сбегавшего от пламени (подробности)

Девять рыбаков спасли с оторванной льдины в Петербурге

Любители подледной "охоты" оказались отрезаны от берега из-за ледокола (подробности)