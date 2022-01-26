Центр практической подготовки и карьеры СПбГУПТД: новые сервисы и индивидуальная работа с психологом

Центр практической подготовки и карьеры СПбГУПТД имеет долгую и богатую историю. Фото:СПбГУПТД.

Сегодня Центр практической подготовки и карьеры в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна применяет многоуровневую модель управления образовательной траекторией студентов и выпускников вуза в части их реализации на рынке труда.

Центр активно сотрудничает с ведущими работодателями Санкт-Петербурга, предоставляющими большую базу рабочих мест молодым специалистам. Так, декабрь был ознаменован сотрудничеством с компанией «Воздушные Ворота Северной Столицы», в рамках которого студенты Института дизайна пространственной среды СПбГУПТД представили работодателям три концептуальных проекта развития фуд-холла зала международных вылетов в аэропорту Пулково. Общая площадь проектируемых пространств составила 1600 квадратных метров. На данный момент компания находится в процессе анализа предложенных решений.

За месяц работы в преддверии Нового года центр организовал встречи студентов и выпускников с одной из ведущий российских IT-компаний в области информационной безопасности «ИнфоТеКС» и компанией «Теле2» на позиции: разработчик React Native, разработчик NodeJS, разработчик QA (Java). На данный момент компании обрабатывают информацию о претендентах.

Для более эффективного трудоустройства Центр практической подготовки и карьеры СПбГУПТД внедряет проект нового сервиса для поиска работы и подбору персонала, который максимально расширяет диапазон взаимодействия компаний с выпускниками и студентами вуза. Проект был инициирован центром в связи с возросшим запросом работодателей в секторе IT, промышленного производства, цифровых технологий, конструирования и проектирования. Система находится на предрелизном этапе, корректируется функционал по стажировкам, практикам, профориентационным консультациям с психологом-рекрутером. Разработчики центра готовят плановое тестирование платформы на базе университетских серверов и через месяц запустят ее в работу.

– Задача российских центров карьеры сегодня – дать возможность студентам и выпускникам грамотно выстроить траекторию своей профессиональной реализации, используя современную и удобную для них форму. Мы сделали ставку на трансформацию системы поддержки выпускников в части поиска работы, используя цифровые технологии и охватив тем самым максимальное число работодателей и соискателей вуза. При разработке платформы мы проанализировали сервисы ведущих рекрутинговых агентств, адаптировали эти решения под наш опыт и специфику рынка в регионе. Еще в 90-е годы мы поднимали наши петербургские производства, снабжая промышленность кадрами, понимая всю ответственность за деятельность нашего вузовского центра. Поэтому особенности кадрового рынка Санкт-Петербурга мы за последние десятилетия изучили изнутри, – комментирует директор Центра практической подготовки и карьеры СПбГУПТД Надежда Ефимова.

Также центр проводит индивидуальные консультации психолога-профконсультанта для студентов и выпускников СПбГУПТД. На индивидуальных встречах специалист центра анализирует резюме, помогает составить сопроводительное письмо, грамотно описать достижения и компетенции, необходимые для работодателя, совместно с выпускником прорабатывает модель поведения на собеседовании и позиционирование себя на рынке труда.

ДОСЛОВНО

Екатерина КРЫЛОВА, выпускник Института прикладной химии и экологии СПбГУПТД по направлению подготовки «Техносферная безопасность», трудоустроена на позицию «Инженер испытательной лаборатории» в компанию Lubclaster:

– Со специалистом Центра практической подготовки и карьеры мы провели три консультации, и это сразу дало результаты. За неделю я получила три приглашения на собеседование. И хотя одно из них было неудачным, представитель компании отдельно отметил мое резюме, подчеркнув, что оно составлено очень грамотно. Благодаря общению с психологом-профконсультантом центра быстро пришло понимание, что, если компания не отвечает, необходимо предпринимать меры по привлечению их внимания, а не просто ждать.

СПРАВКА

Центр практической подготовки и карьеры СПбГУПТД имеет долгую и богатую историю. С 2000 года вопросами трудоустройства студентов и выпускников в рамках госзаказа правительства Санкт-Петербурга на базе вуза успешно функционировала «Городская студенческая биржа труда и обучения». В 2006 году Министерством образования и науки РФ (ныне Министерством науки и высшего образования РФ) структуре был присвоен статус регионального центра содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учебных заведений.