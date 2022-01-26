Умные часы впервые обогнали по популярности фитнес-трекеры в Петербурге. Фото предоставлено пресс-службой МегаФона.

Специалисты МегаФона проанализировали петербургский рынок носимых устройств по итогам 2021 года. Смарт-часы заняли 43 процента рынка Санкт-Петербурга, впервые опередив фитнес-трекеры. За год доля умных браслетов снизилась с 56 до 40 процентов.

С января по декабрь продажи в розничной сети МегаФона в Петербурге росли быстрее среднерыночных и за 12 месяцев 2021 года увеличились на 36 процентов в штуках и 200 процентов в деньгах. Всего же за год россияне приобрели 6,2 миллиона умных часов и фитнес-трекеров на общую сумму 56,8 миллиарда рублей, что выше по сравнению с 2020 годом на 25 процентов в натуральном выражении и 51 процент в денежном.

– Фитнес-трекеры еще в прошлом году максимально приблизились к функционалу умных часов. Например, в зависимости от модели с их помощью можно следить за состоянием здоровья, оплачивать покупки, отвечать на сообщения. Тем не менее, трекеры не смогли выдержать конкуренцию с часами. Уже в этом году, в случае массового появления в России умных часов, поддерживающих eSIM, их доля может увеличиться до 73 процентов, – комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

Перераспределение спроса аналитики связывают с двумя факторами:

– Цена. В продаже появились бюджетные модели, сопоставимые по стоимости с флагманскими браслетами, средняя цена на умные часы за год упала на 29 процентов;

– Форм-фактор. Взаимодействовать с часами удобнее благодаря большому экрану.

Пиковые продажи умных часов и фитнес-трекеров в России наблюдались накануне Международного женского дня (с 4 по 8 марта), а также перед Новым годом (с 28 по 31 декабря). Детские умные часы россияне приобретали ко Дню знаний (с 28 по 31 августа) и к новогодним праздникам.

Абсолютным лидером продаж в категории умных часов стал Apple, который занял 38 процентов рынка в штуках. Далее следуют Samsung и Huawei, на которые пришлось 14 и 10 процентов соответственно. Потребители делали выбор в пользу Apple Watch SE 40 mm, Huawei Watch Fit и Xiaomi Mi Watch Lite.

В категории фитнес-трекеров лидирует Xiaomi c долей 62 процента. Далее следуют Honor (13 процентов) и Huawei (10 процентов). В тройку популярных устройств попали Xiaomi Mi Band 5 и 6 серий, а также Huawei Band 6.

СПРАВКА

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления IT и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT-видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,2 миллиона клиентов.