Лечение без осложнений: Как уберечь вены при прохождении химиотерапии

Врачи клиники экспертной онкологии «Евроонко» рассказали о порт-системах, которые применяются для безопасного и безболезненного внутривенного введения лекарственных препаратов. Фото: Клиника экспертной онкологии «Евроонко».

Золотой стандарт

Иногда для лечения докторам необходим постоянный доступ к вене, чтобы вводить лекарства. Особенно актуально это для онкологических пациентов, которые проходят длительный курс химиотерапии или поддерживают лечение. К сожалению, в ходе противоопухолевой терапии страдают периферические вены, поскольку пациенту приходится многократно делать инъекции в одну и ту же вену. Вредят стенкам сосудов и препараты, используемые для химиотерапии. Со временем каждая последующая капельница становится все более болезненной и дискомфортной.

- При длительных курсах лечения нередко развиваются воспалительные реакции периферических вен. С каждым разом медсестре все труднее найти подходящую вену, чтобы поставить капельницу, так как вены облитерируются - зарастают в просвете. Есть также и пациенты, у которых изначально вены очень тонкие и глубокие. Чтобы уберечь периферические вены, лекарство предпочтительнее вводить в центральную вену, которая не склонна к облитерации под воздействием препаратов. Для этого пациентам ставят специальное устройство для длительного внутривенного введения лекарств - порт-систему. Она подсоединяется к центральной вене и обеспечивает быстрое и безболезненное введение препаратов. Кроме того, через порт-систему можно брать кровь для исследований, проводить переливания крови, - рассказывает врач-онколог клиники экспертной онкологии «Евроонко» Евгений Варнавский.

В онкологии применение порт-систем считается золотым стандартом. Это удобно и пациентам (у них снижается вероятность осложнений), и медицинскому персоналу (вводить лекарства просто и быстро).

Евгений Варнавский. Фото: Клиника экспертной онкологии «Евроонко».

Дело техники

В большинстве европейских стран установка порт-систем - обычная процедура, которая, как правило, проводится на ранних этапах лечения. Это помогает уберечь периферические вены от воздействия препаратов. Незаменимы порт-системы для длительного внутривенного введения лекарств и в ситуациях, когда вены уже пострадали. Порт-системы устанавливаются подкожно под местной анестезией или кратковременным наркозом. После этого пациенты могут вести привычный образ жизни, даже заниматься спортом и плаванием, главное - заранее обсудить это с врачом.

- Наиболее часто система имплантируется в подключичной области. Но ситуации бывают разные: например, установке в стандартном месте может препятствовать опухоль. Поэтому мы всегда смотрим не только на диагноз, но и на общее состояние пациента. Место и способ постановки порт-системы также определяется планируемым видом лечения, - продолжает Евгений Варнавский.

В клинике «Евроонко» пациентам предлагают самые современные порт-системы известных мировых производителей. Есть системы, которые сделаны из немагнитных материалов, с ними можно делать МРТ и КТ, исследования с применением контрастного вещества. Но окончательное решение, какой именно порт ставить, принимает врач.

Установка порт-системы проводится под рентген- или ЭЕК-контролем, во время выполнения процедуры пациент не чувствует никаких болезненных ощущений и дискомфорта. Лечение можно начинать сразу после установки порт-системы и проверки ее работоспособности. Использовать систему можно длительное время, главное - правильно ухаживать за ней. Как именно - подскажет доктор.