Ранней весны в Петербурге не будет

Весна где-то там, далеко. Фото: Артем КИЛЬКИН

Казалось, только отгремели новогодние фейерверки, а уже скоро на календаре начнется февраль. Каким будет последний зимний месяц, и ждать ли скорой весны, «Комсомольской правде» рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- Пока что у нас переменчивая погода, но с отрицательными температурами. Оттепели не будет. Идут циклоны, снег. К концу января усилится ветер, возможны метели, - рассказал «КП-Петербург» специалист гидрометцентра.

По словам синоптика, в ближайшее время – дней десять - горожан ждет умеренно морозная погода с дневными температурами от -2 до -7 градусов, ночью будет около -10. Серьезных холодов пока не предвидится, а вот осадков будет достаточно.

- Аномальных снегопадов по 20 сантиметров не предвидится. 30 января будет сильный снег, но в пределах 5-7 сантиметров. Будет снег и в феврале. Но пока не на чем сделать акцент. Просто хорошая зимняя погода. Главное, что закончилась слякоть, городу это очень мешает, - отметил Александр Колесов.

Февраль, по предварительному прогнозу, будет обычным.

- Да, возможны какие-то оттепели при выходе циклонов. Но это не плюсовая температура, а все равно «минус». Плюс снегопады, я думаю хорошие. Прогноз давал превышение нормы осадков, снег еще будет. Явных морозов нет. По температуре: ночью -8…-13, днем -3…-8. Ранней весны точно ждать не стоит, - уверен синоптик.