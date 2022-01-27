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Общество27 января 2022 16:14

Главный синоптик рассказал о погоде в Петербурге в конце января-начале февраля. Вот что нас ждет

Метели и снегопады пообещали жителям Петербурга в начале февраля
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Снег в ближайшее время не закончится.

Снег в ближайшее время не закончится.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Настоящая зимняя погода с метелями и снегопадами ждет жителей Петербурга в ближайшее время. Согласно прогнозу городского гидрометцентра, Северную столицу посетит ряд циклонов, которые принесут обильные осадки. Но и аномальных завалов на дорогах не предвидится.

- Сейчас у нас переменчивая погода, но постоянно зимняя, с отрицательной температурой. В ближайшее время, что видим, оттепели не будет. А так - снег, снег, циклоны. Метели 30 января будут точно, - рассказал «КП-Петербург» главный синоптик города Александр Колесов. – Если заглядывать вперед дней на десять, то все время снег, зима.

При этом, аномальных снегопадов в гидрометцентре не ожидают и 20-сантиметровым слоем город не засыпет. Максимум – 5-7 сантиметров. И то не факт.

- Температурный фон у нас достаточно обширный. Если брать для города, то в ближайшее время это -2…-7 градусов, в этом диапазоне. И отдельные ночи до -10 градусов, чуть ниже может быть. Пока ничего аномального не предвещается, - отметил синоптик. – Продолжается хорошая зимняя погода.

Главное - закончилась оттепель, которая очень расстраивает горожан. Скользкие тротуары и раскисший снег в ближайшее время Северной столице не грозят. Что касается всего февраля, то и он особым нравом не выделяется.

Пока прогноз предварительный, но умиротворяющий: осадки чуть выше нормы и обычная температура в пределах 5-15 градусов со знаком «минус». Могут быть и отдельные морозы с оттепелями, но плюсовых показателей синоптики не ожидают. То есть и в этот раз обойдется без ранней весны. А вот коммунальным службам лучше не расслабляться, работы им хватит до марта.

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