Писатели Петербурга - о молодежи: «Пусть хоть Донцову читают, лишь бы не ТикТок!»

Как приучить подростка к книге? Литераторы советуют: замотивируйте ребенка на его языке. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как у писателей получается находить неожиданные повороты сюжета? Как персонажи обретают имена и характеры? Чтобы найти ответы на эти вопросы, Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) запускает программу о литераторах и их творчестве «Читать не вредно».

В Директорском зале киностудии «Ленфильм» состоялась презентация новой программы. «Комсомолка» обсудила с писателями Андреем Константиновым, Ильей Бояшовым и Андрем Кивиновым, кому на Руси читать противопоказано, почему успешные литераторы уходят в сценаристы и как приучить подростка к книге.

«Комсомольская правда»: Друзья, зачем читать в XXI веке, когда есть столько сериалов и фильмов?

Андрей Кивинов: Я вчера наткнулся на объявление «Прочитаю вашу книгу за пятьсот рублей». А 25 лет назад объявления были «Напишите книгу, мы вам заплатим». Про пятьсот рублей – это, конечно, шутка, но очень грустная. Сейчас век Интернета, и между сериалом и книгой аудитория выбирает ТикТок.

Илья Бояшов: А для меня такой проблемы не существует, потому что я живу в своем пузыре времени. Со своими любимыми книгами, авторами, музыкой. Этот пузырь сформировался еще в шестидесятых. Не могу дотянуться до молодежи, не знаю, чем они интересуются.

Андрей Константинов: Читать нужно, чтобы не быть дебилом. Чтение – это единственное, что может развивать мозг и научит создавать собственную композицию в голове. Иначе человек обречен на клиповое сознание. Читать важнее, чем смотреть: когда смотришь фильм, ты потребляешь труд другого, а когда читаешь, ты сам снимаешь свою книгу. Читать надо, чтобы быть победителем.

«Комсомолка» обсудила с писателями Андреем Константиновым, Ильей Бояшовым и Андрем Кивиновым, кому на Руси читать противопоказано. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП»: А как сделать чтение привлекательнее?

Константинов: Я сыну, который учится на юриста, попытался объяснить: «Чтобы сделать хорошую карьеру, ты должен быть хорошим интриганом. А чтобы быть хорошим интриганом, необходимо знать историю и художественную литературу». Но всем и не надо читать.

«КП»: Чтение чтению рознь. Если мы прочитаем сто томов Дарьи Донцовой, станем ли мы от этого умнее?

Кивинов: Да хоть Донцову, лишь бы читали!

Константинов: Мы обожествляем прошлое, думая, что там только высокая литература. Если возьмем времена Пушкина, там был популярный Бестужев-Марлинский. Это совершенно невозможно читать сейчас, а о Пушкине тогда ничего не слышали. Книга в любом случае лучше, чем топор. Но каждый выносит из нее свое. Любители Достоевского, когда много читают этого странного парня, становятся только хуже. Но Достоевский сам по себе ничего не должен – вопрос в читателе.

Бояшов: Чтение будет существовать всегда. Интеллектуальная элита, которая правит миром (это пять процентов), имеет свой язык. Она будет усиленно читать, в противном случае исчезнет.

Новая радиопередача будет выходить по воскресеньям, начиная с февраля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП»: А что такое интеллектуальная элита?

Константинов: Это те, кто дает миру нравственный пример. Сейчас молодое поколение зафаршмачено Гарри Поттером – этот агент другой цивилизации захватывает умы наших детей. Чтение должно быть приятным, и писательство тоже должно быть приятным. Писательство вообще большой труд, который много забирает. Поэтому он должен компенсироваться. Сталин это понимал, поэтому создавал Союзы писателей. Чтобы получить сливки, нужно много молока. В чем проблема нашей нынешней элиты? Она до конца не понимает важность этого вопроса. Из всех деятелей литературы писательская братия самая малообеспеченная: писатели уходят в сценаристы.

ВОПРОС – РЕБРОМ

Кому читать вредно?

Андрей КОНСТАНТИНОВ, писатель:

– Есть мнение – и я его разделяю, – что обильное чтение порождает безволие. Особенно когда ум неокрепший. Считается, что читать вредно тем, кто служит в армии: начитается рефлексия, а солдат должен выполнять приказы. Еще это вредно тем, кто карабкается по карьерной лестницы власти: чиновники – не читающие люди, они должны быть безжалостными.

ВАЖНО!

Программа «Читать не вредно» будет выходить на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) по воскресеньям, начиная с февраля.