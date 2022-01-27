Лучшие фото фейерверка в честь 78-й годовщины снятия блокады Ленинграда

В Петербурге прошли салюты и фейерверки в честь Дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Фото: Полина ШАНДРАК

«КП-Петербург» собрала лучшие фотографии масштабного фейерверка, организованного в честь 78-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Красочное мероприятие прошло по традиции над Петропавловской крепостью. Расчеты Западного военного округа произвели 30 залпов салюта под аккомпанемент более тысячи фейерверков.

Ковидных ограничений на мероприятии не было. Разве что для прессы был строгий вход на лучшую площадку для просмотра. Фото: Полина ШАНДРАК

Зрителями небесной красоты стали сотни горожан, в том числе и наш фотокорреспондент. Каждый залп салюта имел свое значение. Например, первый дали в честь Дня снятия блокады Ленинграда. Остальные – в память о бойцах Красной Армии и жителей осажденного города.

Более тысячи фейерверков прогремели над Петропавловкой. Фото: Полина ШАНДРАК

- 27 января 1944 года в Ленинграде произвели артиллерийский салют из 24 залпов, которые дали 324 орудия, установленные в разных точках города: на Марсовом поле, на набережных Невы, а также на боевых кораблях, - напоминают в пресс-службе ЗВО.

Параллельно с фейерверком военные дали 30 залпов салюта. Фото: Полина ШАНДРАК

Торжественно-траурные мероприятия прошли по всей Северной столице. На Пискаревском мемориальном кладбище возложили венки и цветки. Присутствовал там и Владимир Путин, поскольку для него осада города стала личной трагедией.

В Петербурге осталось около 60 тысяч ныне живущих блокадников. Фото: Полина ШАНДРАК

На Ростральных колоннах зажгли факелы, а в Соляном переулке у Музея обороны и блокады Ленинграда открыли памятник блокадному учителю.

Красочный фейерверк. Фото: Полина ШАНДРАК

Добавим, что в городе остались около 60 тысяч ныне живущих блокадников. Две тысячи из них награждены медалями за оборону Ленинграда.