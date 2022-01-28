Справедливая оплата: В Ленобласти предложили ввести перерасчет за вывоз мусора

Некоторые жители региона платят за работу с отходами по нескольким адресам. Но это неправильно, считают в парламенте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня жители крупных городов Ленобласти очень часто живут на два дома: зимой - в городских квартирах, а летом - на дачах и в собственных домах. При этом за вывоз мусора люди платят по обоим адресам. То есть оплачивают услугу, которой фактически не пользуются. Это, по мнению областных депутатов, несправедливо.

По закону перерасчет платы за мусор может быть сделан только в случае, если в регионе установлена плата за услугу по обращению с твердыми отходами исходя из количества граждан, постоянно или временно проживающих в жилом помещении. Но в Ленобласти установлена плата исходя из общей площади жилого помещения, поэтому перерасчет невозможен - механизма просто нет.

Парламентарии направили обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину. Депутаты предложили установить механизм перерасчета размера платы за коммунальную услугу, исчисляемую исходя из общей площади жилого помещения, для случаев временного отсутствия потребителя для этого необходимо изменить также механизм расчета платы за вывоз мусора и взять за основу не площадь жилья, а количество проживающих, что возможно только на федеральном уровне.

- Мы считаем, что граждане, которые временно не пользуются жилыми помещениями, не должны платить за вывоз мусора, - считает автор инициативы, депутат партии «Единая Россия» Никита Коваль. - Для подтверждения факта неиспользования жилого помещения могут использоваться данные приборов учета электрической энергии. Например, может быть установлено правило, в соответствии с которым перерасчет платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО будет производиться при условии, что объем потребления электрической энергии в расчетном месяце не превышает тридцати киловатт. При этом минимальный объем потребляемого электричества может определяться на местах.