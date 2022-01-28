Коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге с 28 января по 13 февраля 2022 года: что будет закрыто и что работать

Коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге с 28 января по 13 февраля 2022 года Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге вступили в силу новые ковид-ограничения. Они были введены из-за стремительного роста заражений. Так как инфекция стала активнее распространяться среди детей, нововведения как раз и коснулись несовершеннолетних. Рассказываем, какие коронавирусные ограничения действуют в Санкт-Петербурге с 28 января по 13 февраля 2022 года.

С 28 января по 13 февраля всем несовершеннолетним в Санкт-Петербурге запрещено посещать общественные места, в частности: зоологических парков, музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, плавательных бассейнов, фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта (за исключением спортивной подготовки и профессионального спорта), театров, цирков, концертных залов, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, а также спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий в качестве зрителей.

Также нельзя проводить физкультурные и спортивные мероприятия с участием детей и подростков, кроме тех, которые были включены в календарные платны.

Кроме того, работа всех кружков и секций в очном режиме приостановлена. Разрешено проводить занятия только в дистанционном режиме.

Напомним, что в Петербурге открылась запись подростков на вакцинацию от коронавируса. В городе будут прививать детей от 12 до 17 лет.

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