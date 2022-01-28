Что изменится с 1 февраля 2022 года в Санкт-Петербурге: коронавирусные ограничения и вакцинация детей

Что изменится с 1 февраля 2022 года в Санкт-Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во второй месяце 2022 года в Санкт-Петербурге не ожидается крупных изменений в жизни жителей города. Ситуация с коронавирусом хоть и напряженная, но локдаунов пока что не придвидится. А вот детям придется посидеть дома. Рассказываем, что изменится с 1 февраля 2022 года в Санкт-Петербурге.

ОГРАНИЧЕНИЯ

В феврале 2022 года в Петербурге продолжат действовать коронавирусные ограничения. Вплоть до 13 февраля всем несовершеннолетним придется посидеть дома. Детям и подросткам нельзя посещать общественные места, в частности кинотеатры, музеи, театры, бассейны, крытые катки и многое другое. Также приостановлена работа дополнительных кружков и секций. Те, которые возможно, переведены в режим дистанционного обучения.

ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ

С 27 января в Петербурге началась запись детей на вакцинацию от коронавируса. В городе уже подготовили 59 прививочных пунктов. В феврале должна начаться сама прививочная кампания. Однако пока что точной даты нет.

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