На Парнасе строят детскую и взрослую поликлиники. Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург».

Сразу две поликлиники - для детей и взрослых - строятся на территории жилого комплекса «Северная долина». Оба здания расположены в начале Толубеевского проезда в квартале, предназначенном под коммерческую и социальную застройку.

Поликлиника для детей с отделением скорой помощи и травмпунктом рассчитана на 348 посещений в смену. Ее площадь – 16 528 квадратных метров. В здание разместятся педиатрическое отделение и кабинеты врачей специалистов, комната здорового ребёнка, процедурный и прививочный кабинеты, помещения отделения физиотерапии и лечебной физкультуры с бассейном. На 3 этаже запроектированы дневной стационар, хирургическое отделение, отделение медико-социальной помощи. Сейчас в здании педиатрического отделения ведутся монолитные работы в горизонте третьего этажа

Взрослое амбулаторно-поликлиническое учреждение общей площадью 22 176 «квадратов» сможет принимать до 960 пациентов в смену. Приём будут вести участковые врачи и специалисты по направлениям. В здании запроектированы комплекс помещений водолечения с лечебно-плавательным бассейном, отделение скорой помощи и травматологический пункт, женская консультация. Предусмотрены дневной стационар, отделение функциональной диагностики и медицинской профилактики, конференц-зал на 100 мест. В будущей поликлинике завершается устройство свайного фундамента и котлована.

Оба медицинских объекта строит компания «Главстрой Санкт-Петербург», Завершить работы застройщик планирует в конце 2023 года.

Всего к настоящему моменту «Главстрой Санкт-Петербург», основанный промышленником Олегом Дерипаска, возвел 10 социальных объектов в ЖК «Северная долина», на этапе строительства здание седьмого детского сада. На территории комплекса функционируют отделение городской детской поликлиники, офисы врачей общей практики, 8 медицинских центров, 12 стоматологических клиник, более 400 объектов коммерческой инфраструктуры - продуктовые супермаркеты, аптеки, кафе, салоны красоты и фитнес-центр, банки, центры детского развития, мебельные и хозяйственные магазины. В 2022 году планируется открытие отделения Почты России, станции скорой помощи и батутного центра