"Омикрон" обнаружили почти у 4 тысяч жителей Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге уже неделю наблюдается "взрывной" рост заражений коронавирусом. На 28 января 2022 года в городе заболели почти 14 тысяч человек. Специалисты отмечают, что такая скорость распространения инфекции связана с появлением нового штамма "омикрон". На данный момент он обнаружен почти у 4 тысяч зараженных. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

- Всего на 28 января новая коронавирусная инфекция, вызванная штаммом "омикрон", подтверждена у 3947 граждан. За последние сутки по результатам лабораторного исследования биологического материала штамма обнаружен у 435 человек, - рассказали в управлении.

Среди заболевших "омикроном", 103 человека приехали в Петербург из-за границы. Это 42 студента, 18 туристов, 43 жителей города, вернувшихся из туристических поездок из Доминиканы, ОАЭ, Великобритании, Египта, Франции, Испании, Сербии, Турции, Швейцарии.

В действительности заболевших именно "омикроном" больше. Однако пока что исследования на определения штамма проводятся не при каждом тестировании на наличие коронавируса.

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