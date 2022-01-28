Ковид-ограничения в Ленинградской области на 28 января 2022 года: что закрыто и что будет работать

Ковид-ограничения в Ленинградской области на 28 января 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

28 января 2022 года суточная заболеваемость коронавирусом в Ленинградской области впервые за все время пандемии превысила отметку в 1 тысячу зараженных. В связи с этим власти региона внесли изменения в антиковидное постановление. Они коснулись оказания медицинской помощи. Рассказываем, какие ковид-ограничения действуют в Ленинградской области с 28 января 2022 года.

Вслед за Петербургом в Ленинградской области приняли решение ограничить оказание медицинской помощи. Вот как теперь все будет работать:

- плановая медицинская помощь в дневных стационарах запрещена, за исключением химиотерапии при онкозаболеваниях;

- поликлиники работают только в оказании неотложной помощи, а также профилю «акушерство и гинекология»;

- прекращаются профосмотры и диспансеризация взрослых;

- профилактические осмотры детей запрещены, за исключением малышей первого года жизни;

- диспансерное наблюдение взрослых и детей – только с применением телемедицинских технологий.

До какого числа медучреждения области будут работать в таком режиме, пока что неизвестно.

Напомним, что ранее в Ленобласти были введены дополнительные коронавирусные ограничения.

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