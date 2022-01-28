Вылечившаяся от коронавируса Настя Ивлеева истощала на карантине

А еще три недели назад Ивлеева отдыхала в Мексике, а по возращению сразу заболела. Фото: instagram.com/nastyaivleeva/

Анастасия Ивлеева вылечилась от коронавируса. Телеведущая «Орла и решки» заболела второй раз, несмотря на имеющуюся прививку. Тесты оказались положительными как только инста-звезда вернулась из Мексики, где она отдыхала с мамой и братом. Covid-19 блогерша переносила в легкой форме, но ей пришлось на две недели изолироваться в своем загородном доме в Подмосковье. Ночью 28 января Ивлеева рассказала о полнейшем выздоровлении.

- Чувствую я себя очень хорошо. Иногда присутствует слабость в течение дня, но в целом я бодра и весела. Практически две недели я провела дома, выздоровела я раньше. Тесты показали отрицательные результаты, но я решила отсидеть полные две недели карантина ради безопасности, - рассуждает Настя Ивлеева в своих соцсетях.

Телеведущая пожаловалась на пропавший аппетит во время болезни. Фото: instagram.com/_agentgirl_

Бывшая жена рэпера Элждея поделилась своим самочувствием во время болезни. За две недели инста-звезда потеряла несколько килограммов.

- Этот омикрон вообще был не похож на ковид, которым я болела два года назад. Может на это повлияла прививка, которую делала. У меня были все запахи и вкусы, но была лютая слабость, кружилась голова. Был еще слабый аппетит. Так что я еще схуднула на карантине, - добавила Ивлеева.

На самоизоляции телеведущая не скучала. В своих соцсетях Ивлеева похвасталась, что завела нового питомца – щенка добермана.

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