В массовом ДТП с участием автомобилей полиции и скорой помощи в Санкт-Петербурге есть пострадавшие

Массовое ДТП на Софийской в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Массовая авария произошла в Санкт-Петербурге на Софийской улице. Два человека в больнице, среди которых 14-летний подросток. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- В пятницу, 28 января 2022 года, около 21 часа в полицию и скорую помощь поступило сообщение о ДТП с участием автомобилей «Форд» и «БМВ» на Софийской улице в районе пересечения с Колпинским шоссе. Прибывший на место экипаж скорой помощи сообщил в полицию о конфликте между участниками аварии. В связи с этим на место ДТП направили наряд патрульно-постовой службы полиции, - рассказали в ведомстве.

Из-за ДТП на Софийской улице в Петербурге пострадало два человека. Они в больнице. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские припарковались позади участников аварии, включили проблесковые маяки и выставили предупреждающие конусы. Около 22 часов 50 минут 58-летний водитель автомобиля-молоковоза «Сканиа» столкнулся с автомобилем полиции и началась целая серия ДТП.

Автомобиль ДПС из-за столкновения врезался во впереди стоящую машину «скорой помощи» - под колесами оказался ее же водитель. Затем молоковоз зацепил одну машину-участницу аварии и еще две других, которые ехали в попутном направлении.

И тут не обошлось без пострадавших. Медицинская помощь потребовалась 14-летнему подростку. По итогу из-за массовой аварии пострадало два человека. Школьника доставили в больницу в удовлетворительном состоянии, а вот водителя «скорой помощи» в состоянии средней степени тяжести.

По факту данного ДТП полиция проводит проверку.