Актеры просят Бастрыкина помочь солисту Мариинского театра, обвиняемого в изнасиловании 4-летней внучки

Мужчину арестовали. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге творческое сообщество заступилось за солиста оркестра Мариинского театра, которого обвиняют в изнасиловании 4-летней внучки. Они создали петицию на сайте Change.org появилась петиция адресованная главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Ее авторы просят снять обвинения с заслуженного артиста РСФСР Анатолия Чепкова, а также взять дело на контроль и проверить доказательства. К слову, создал обращение коллега Чепкова Дмитрий Воронцов, солист оркестра в Мариинском театре.

- Мы не согласны в категорической форме с предъявленным обвинением, а также считаем невозможным содержание Анатолия Васильевича под стражей в силу его возраста (73 года) и имеющихся хронических заболеваний, - сказано в петиции.

Анатолий Васильевич Чепков родился в Москве в 1948 году. Фото: Санкт-Петербургский дом музыки

Напомним, солиста оркестра Мариинского театра, музыкального педагога 73-летнего Анатолия Чепкова заподозрили в педофилии. По данным следствия, он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей внучки, которой на данный момент всего четыре года. Изначально сообщение в полицию поступило от психолога еще 17 августа.

- 17 августа по телефону горячей линии следственного комитета «Ребенок в опасности» от психолога поступило сообщение о том, что неустановленное лицо, находясь в квартире дома 61/4 по Парашютной улице совершало насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2017 года рождения, - рассказывал источник в правоохранительных органах.

На подозреваемого вышли не сразу. Но затем следователи выяснили что у Чепкова не один эпизод. По версии следствия, на протяжении всего 2020 года, находясь на даче в садоводстве «Артист» в Рощино, он насиловал эту же девочку, которой на тот момент было от двух до трех лет. Мужчину задержали возле его дома на Вознесенском проспекте, взяли под стражу и позже арестовали. Сейчас возбуждено уголовное дело.

Анатолий Чепков родился в Москве в 1948 году, но музыкальное образование получал в Ленинграде. Уже с 1975 года он стал солистом оркестра Мариинского театра, играет на валторне. Также с 1986 года ведет класс валторны в Санкт-Петербургской консерватории. Является доцентом в учебном учреждении. В 1986 году был представлен к званию Заслуженного артиста РСФСР, а в 2008 года награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.

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