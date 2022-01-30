Циклон «Надя» задержится в Петербурге еще на два дня и принесет снегопады

А затем петербуржцев ждет похолодание, в конце недели придет новый циклон. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну и делов же натворил этот циклон «Надя» в Петербурге: сугробов намело по пояс, на дорогах снова гололед. Последние два дня синоптик и спасатели то и делали, что предупреждали о непогоде. В городе даже объявили «желтый» уровень опасности.

Но поскольку сильные снегопады в Петербурге пришлись на выходные, то и затруднений не вызвали. Лишь на трассах была плохая видимость, но о серьезных авариях не сообщалось.

Но с борьбой с сугробами даже в суде. Судья и прокуроры не смогли попасть в здание Компинского районного суда потому что подъезд сильно замело, а коммунальщики не торопились его убирать. Но после нескольких злобных звонков от судьи тропинки вычистили.

Судья не смогла попасть в здание Колпинского районного суда из-за заснеженного крыльца. Фото: Объединенная пресс-служба судов

Мы узнали у синоптиков, как долго своенравная «Надя» в Петербурге решила задержаться. По словам Юрия Куткевица, самое страшное уже позади: метелей и сильных ветров больше не будет.

- Самое неприятное связанное с этим циклоном случилось в воскресенье, был наиболее сильный снегопад и ветер. Теперь все пойдет на улучшение. Ближайшие два дня будет сказываться влияние этого циклона, но оно выразится в небольшом снегопаде, но уже не таком интенсивном. Будет и ветер, но тоже слабый, - уверен он. - Температура сохранится такой же как и на прошлой неделе, от – 1 до – 3 градусов.

В общем, «Надя» бушует до вторника 1 февраля. А затем петербуржцев ждет похолодание, в конце недели придет новый циклон.

- К концу недели ветер ослабеет, но температура будет понижаться до - 6, - 8 градусов, а ночью до -15. А в самом конце недели выход нового циклона и все снова повторится, что было с циклоном «Надя», - добавил Куткевич.

К слову, название «Надя» циклону дали немецкие синопткики. Как правило они называют циклоны женскими именами.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: