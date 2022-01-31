У полярников на южном полюсе холода в Антарктиде появилась мобильная связь от МТС. Фото: Алексей ГОЛУБЕВ.

МТС обеспечила полярников голосовой связью и мобильным интернетом во всех помещениях станции «Восток», включая радиодом, находящийся под четырехметровым слоем снега, буровую и штаб строительства нового зимовочного комплекса. Благодаря впервые появившейся мобильной связи МТС сотрудники станции могут оперативно связаться друг с другом во время полевых работ, созваниваться с коллегами на других антарктических станциях и в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ) в Санкт-Петербурге. Мобильная связь также существенно упростит взаимодействие при строительстве нового зимовочного комплекса на полярной станции «Восток».

Установка оборудования проводилась в рамках совместного проекта ПАО «МТС» с Российской антарктической экспедицией и ААНИИ. Сотрудники РАЭ при поддержке специалистов МТС провели модернизацию спутникового канала связи и монтаж необходимого оборудования. Техническое решение разработано для самых экстремальных климатических условий и высокогорья – на территории станции «Восток» была зафиксирована самая низкая температура воздуха из всех метеорологических станций -89,2 °C, а высота над уровнем моря составляет 3488 метров. Спутниковый канал связи для проекта предоставлен российским оператором спутниковой связи «Сатис-ТЛ-94».

- Развитие мобильной сети связи в Антарктиде – яркий пример адаптации накопленных компетенций для решения нестандартных и амбициозных задач. Установка и настройка оборудования в сложнейших климатических условиях, при эпидемиологических ограничениях становится хоть и преодолимым, но серьезным вызовом. И каждый успешный запуск дает возможность полярникам на станциях не чувствовать себя оторванными от коллег и родных, оставшихся в России, — отмечает директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

- Станция сейчас в центре внимания – на «Востоке» проводятся сложнейшие работы по сборке нового зимовочного комплекса и передовые с научной точки зрения работы по бурению древнего льда над подледниковым озером Восток, которые позволят изучить причины резких климатических изменений средне-плейстоценового климатического перехода. Это очень важно для оценки будущих климатических изменений. Самая суровая из российских антарктических станций отрезана от внешнего мира 10 месяцев в году, в этот период она абсолютно недостижима и в этих условиях обеспечение связью наших полярников исключительно важно. Для настройки оборудования на «Восток» прибыли квалифицированные сотрудники ААНИИ, которые успешно провели подключение, — отмечает директор ААНИИ Александр Макаров.

СПРАВКА

Мобильная связь МТС в Антарктиде

В 2020 году МТС развернула первую российскую сеть сотовой связи на Российской антарктической станции «Прогресс». В 2021 году МТС обеспечила сотовой связью в стандарте 2G антарктическую станцию «Новолазаревская». Сеть покрывает территорию станции, а также оазис Ширмахера, где она расположена, в пределах видимости базовой станции. Также в 2021 году МТС развернула на полярной станции «Прогресс» сеть NB-IoT для передачи данных комплекса устройств Арктического и антарктического научно-исследовательского института.