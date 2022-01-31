Погода на февраль 2022 года в Санкт-Петербурге: Тепло, пасмурно и много снега

Погода на февраль 2022 года в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Уходящий январь отличился в Санкт-Петербурге частыми температурными контрастами: то сильный мороз, то очередная оттепель. Но в целом месяц оказался теплее, чем то бывает обычно. Предстоящий последний зимний месяц станет для петербуржцев подготовкой к весне: горожан ждут частные оттепели, много снега и мало солнца. Рассказываем, какой будет погода на февраль 2022 года в Санкт-Петербурге.

- Как правило февраль в Петербурге холодный. Его среднемесячная температура воздуха - 6,9 градусов мороза. А вот солнца становится все больше - до 48 солнечных часов. При этом, месячная сумма осадков в феврале самая низкая в году - всего 31 мм, - рассказала руководитель группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева.

Погоду в будущем феврале в Петербурге будут формировать северо-атлантические циклоны, из-за чего в городе будет в основном облачно и часто идти снег и дожди.

Большую часть месяца температура воздуха будет выше относительно климатической нормы - примерно на 1-3 градуса. И без привычных уже этой зимой снегопадов не обойдется. По прогнозу, осадков будет значительно больше, чем это бывает обычно.

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