Петербуржцев приглашают выбрать победителей первой городской премии «Город в лицах»

Горожане могут выбрать победителей первой городской премии. Фото: предоставлено организаторами премии.

С 20 января на сайте издания «Петербургский дневник» стартовало народное голосование за победителей первой городской премии «Город в лицах».

Она организована изданием «Петербургский дневник» при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Специальной наградой отметят отзывчивых и неравнодушных петербуржцев, которые каждый день делают нам город лучше. В номинациях конкурса принимают участие кондукторы, электромонтеры, детские тренеры, садовники, социальные работники, классные руководители, экологи, специалисты по работе с молодежью, волонтеры. Кроме того, специальные призы участникам вручат партнеры премии, а также органы государственной власти Петербурга.

Отдать свой голос может каждый горожанин на сайте spbdnevnik.ru с 20 января по 20 февраля 2022 года.

«Для нас «Город в лицах» – это не только прекрасная возможность поблагодарить петербуржцев за их труд, но и представить городу настоящих героев. Мы видим их каждый день в вагоне трамвая или в спортивной секции, где занимаются наши дети. Во время пандемии коронавируса такая работа наших сограждан стала особенно важной. Мы надеемся, что премия «Город в лицах» станет новой прекрасной традицией в жизни Санкт-Петербурга, а призы за победу в ней отличительным знаком для истинных профессионалов своего дела», – отметил генеральный директор АО «Петроцентр» и главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Церемония награждения победителей городской премии состоится 28 февраля 2022 года на площадке Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева. Увидеть церемонию вручения наград смогут все жители города - «Петербургский дневник» организует онлайн-трансляцию мероприятия.