«Страшнее всего было выбирать, кого спасти - меня или ребенка»: Учительница из Петербурга родила дочь после месяца на ИВЛ и двух суток в искусственной коме

Невероятная история случилась в родильном отделении больницы № 38 в Пушкине. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эту историю в родильном отделении больницы имени Семашко в Пушкинском районе Санкт-Петербурга будут вспоминать еще долго. На 36-летнюю пациентку - петербурженку Анну Андрееву - свалились все несчастья, которые только можно представить. Тяжелейшая форма коронавируса, месяц на аппарате искусственной вентиляции легких, два дня в медикаментозной коме и несмотря на все это - рождение здорового ребенка. О маленьком чуде и врачебном подвиге рассказывает “Комсомольская правда в Санкт-Петербурге”.

"КАК БУДТО ТОНЕШЬ БЕЗ ВОДЫ"

Все случилось еще в декабре прошлого года. По словам самой Анны, “ковидом” она, скорее всего, заразилась на работе - в школе.

- У нас было очень много болеющих людей, - вспоминает Анна. - Кто-то просто уходил на больничный, кто-то сидел на рабочем месте в маске и предупреждал: “не подходите ко мне, я заразный!”.

У Анны Андреевой это первый ребенок - поздний и долгожданный. Фото: Пресс-служба городской больницы № 38

Поначалу ничто не предвещало беды. Болезнь давала о себе знать лишь симптомами легкой простуды - небольшим кашлем, температурой в 37 – 37,5 градусов. Но уже буквально через два дня Анна начала задыхаться.

- Это очень странные ощущения, - признается женщина. - Они не похожи на обычную одышку, которая бывает, когда занимаешься спортом или быстро поднимаешься по лестнице, например. Это, скорее, как будто тонешь без воды - хватаешь ртом воздух и все никак не можешь надышаться.

Домашний пульсоксиметр показывал резкое падение уровня кислорода в крови. На скорой Анну отвезли в роддом.

- Она поступила к нам в удовлетворительном состоянии, - вспоминает заведующий акушерским отделением больницы № 38 имени Семашко Владимир Пакин. - Течение болезни оценивалось как средне-тяжелое. Но уже на третий день госпитализации начала нарастать дыхательная недостаточность. Обследование показало картину КТ-3 - более 50 % поражения легких. Решено было перевести Анну в реанимацию.

Больше месяца будущая мамочка провела в палате реанимации. Фото: Пресс-служба городской больницы № 38

ПИСЬМО В "КРАСНУЮ ЗОНУ"

Поначалу будущую мамочку держали просто на кислороде - он нагнетался в легкие при помощи специальной маски, плотно прилегающей к лицу, которая снимается только чтобы человек мог поесть.

- У меня забрали телефон, я не могла ни с кем разговаривать, - рассказывает Анна. - Но потом мои родные придумали писать мне письма. Мне приносили их прямо в реанимацию, я их читала, писала в ответ. У меня их больше десятка скопилось, наверное. Они даже вот прямо сейчас лежат у меня на тумбочке рядом с кроватью. И, конечно, я буду эти письма хранить - это теперь, можно сказать, часть семейной истории.

Тем временем проблемы со здоровьем Анны все усугублялись. Осложняло ситуацию, по словам Владимира Пакина, то, что на тот момент еще не существовало четких рекомендаций по родоразрешению пациенток с COVID-19 - они появились лишь месяцем позже. Поэтому все решения врачебная команда принимала буквально на свой страх и риск.

Доктора мониторили состояние Анны и ее ребенка практически ежеминутно. Фото: Пресс-служба городской больницы № 38

- Мы мониторили ее состояние практически ежеминутно, постоянно консультировались с коллегами из других больниц, с главными специалистами комитета по здравоохранению, держались связь с Москвой, - вспоминает доктор. - Главный вопрос был - сможем ли мы добиться, чтобы беременность завершилась естественным путем? Дело в том, что если бы нам пришлось делать операцию, стимулировать преждевременные роды, это грозило бы ребенку очень большими проблемами со здоровьем - вплоть до тяжелой инвалидности.

Тем не менее со счетов не сбрасывали ни один сценарий развития событий - включая и худшие. Когда стало ясно, что Анну нужно подключать к аппарату ИВЛ, прямо в реанимации развернули операционный стол и вызвали бригаду хирургов - на случай неудачной интубации. Случилось что не так - и на спасение ребенка и мамы у медиков осталось бы не больше трех минут.

- На самом деле я очень боялась, что рано или поздно встанет вопрос, кого спасать - меня или дочку, - признается Анна. - И, если честно, я до сих пор не знаю, что сама бы на него ответила. Это страшно. Очень страшно.

"ПОЗНАКОМИТЬСЯ" С ДОЧКОЙ ЕЩЕ НЕ УСПЕЛА

За ИВЛ последовали два дня медикаментозной комы. Сама Анна описывает ее как глубокий сон без сновидений.

- Ты просто забываешься, а потом не можешь вспомнить, куда делись два дня твоей жизни, - рассказывает наша героиня. - Зато я прекрасно помню, как только-только придя в себя, когда я еще не могла говорить и с трудом соображала, полезла под одеяло - проверять, на месте ли мой живот.

В итоге все сложилось благополучно. После почти двух месяцев мытарств, из которых Анна 28 дней провела на вентиляции легких - десять на маске и 18 на аппарате - больше тридцати на кислородной поддержке и два в искусственной коме, 24 января ей сделали кесарево сечение. На свет появилась девочка. Анна с мужем уже решили, что назовут ее Ариной.

С дочкой Анна пока еще не познакомилась - новорожденную малышку сразу отнесли в отдельный бокс. Фото: Пресс-служба городской больницы № 38

- Это наш первый ребенок - поздний и очень долгожданный, - рассказывает Анна. - Правда, я еще даже в руки ее ни разу не взяла! Мне ее только показали после кесарева, а потом сразу унесли в отдельный бокс. Теперь каждый вечер присылают видеоотчеты.

Тяжелая болезнь мамы на самой Арине, к счастью, не сказалась: девочка, как ее с любовью описывает Анна, очень активная и даже уже показывает характер, если ей что-то не нравится. Ну а что “знакомиться” с ней придется только на выписке - это ничего.

В самой больнице между тем говорят: никакого чуда тут нет. Есть работа врачей.

- Это не первый такой случай в нашей практике, - признается Владимир Пакин. - У нас было четверо рожениц с тяжелой формой коронавирусной инфекции, которым также потребовались реанимация, ИВЛ и медикаментозная кома. Увы, но их состояние было настолько тяжелым, что их самих спасти не удалось - только малышей. Но мы каждый раз делаем все возможное и невозможное - и, как видите, все же добиваемся своего.