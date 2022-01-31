Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье31 января 2022 8:53

17 детей умерли от коронавируса в Петербурге за время пандемии

Все они имели сопутствующие хронические заболевания
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Анна МОТОВИЛОВА
Анна МОТОВИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
17 детей умерли от коронавируса.

17 детей умерли от коронавируса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

17 детей стали жертвами коронавируса в Петербурге с начала пандемии. Печальную статистику подвели на пресс-конференции по вакцинации и борьбе с COVID-19 среди несовершеннолетних.

- В нашем стационаре за 2020 зафиксировано четыре летальных исхода детей. За 2021 - один. Все они имели тяжелую сопутствующую патологию. Исход был предрешен ей. Другая вирусная инфекция могла привести к такому же результату, - заявила заведующая инфекционным отделением Детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова Елена Дондурей.

Кроме того, в января 2022 года в филатовской больнице умерла годовалая девочка, имевшая сопутствующую патологию.

Также юных пациентов с коронавирусом принимает клиника Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. По словам заведующей детским отделением Светланы Банновой, за 2020 год отмечено четыре смерти, столько же в 2021-м. В нынешнем году скончались уже трое юных пациентов.

Они также имели хронические болезни и тяжелые диагнозы помимо ковида.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Петербурге скончались еще два ребенка, болевших коронавирусом

Как уточняют медики из клиники СПбГПМУ, дети болели онкологией (подробности)

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯ