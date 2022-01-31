17 детей умерли от коронавируса в Петербурге за время пандемии

17 детей умерли от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

17 детей стали жертвами коронавируса в Петербурге с начала пандемии. Печальную статистику подвели на пресс-конференции по вакцинации и борьбе с COVID-19 среди несовершеннолетних.

- В нашем стационаре за 2020 зафиксировано четыре летальных исхода детей. За 2021 - один. Все они имели тяжелую сопутствующую патологию. Исход был предрешен ей. Другая вирусная инфекция могла привести к такому же результату, - заявила заведующая инфекционным отделением Детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова Елена Дондурей.

Кроме того, в января 2022 года в филатовской больнице умерла годовалая девочка, имевшая сопутствующую патологию.

Также юных пациентов с коронавирусом принимает клиника Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. По словам заведующей детским отделением Светланы Банновой, за 2020 год отмечено четыре смерти, столько же в 2021-м. В нынешнем году скончались уже трое юных пациентов.

Они также имели хронические болезни и тяжелые диагнозы помимо ковида.

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