Горожанам предлагают отобрать открытки для ветеранов Санкт-Петербурга ко Дню Победы

Петербуржцам предлагают выбрать открытки для ветеранов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Каждый год Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга занимается подготовкой поздравлений жителей города - ветеранов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.

Как рассказала заместитель председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Марина Мерцалова в этот раз, впервые, для подготовки открыток был использован новый подход: в прошлом году студентам Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица было предложено самим разработать макеты открыток. В конкурсе приняли участие студенты трех кафедр: монументально-декоративной живописи, станковой и книжной графики, графического дизайна. В итоге на суд жюри было представлено порядка 300 работ, из которых и было отобрано 13 макетов.

«Петербургский дневник» организует онлайн-голосование за макеты поздравительных открыток ко дню Победы.

«Теперь предстоит общественное обсуждение. Для этого 8:00 18 января по 20.00 25 января издание «Петербургский дневник» будут опубликованы работы конкурсантов и объявлено голосование для выбора лучших макетов. Также можно будет проголосовать, позвонив по телефону редакции 670-13-05. По завершению голосования, в течение нескольких недель мы подведем итоги и объявим победителя», – уточнил главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.