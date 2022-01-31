График выплаты пенсий в феврале 2022 года в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В феврале жители Санкт-Петербурга будут получать пенсии и всевозможные социальные выплаты по обычному графику вплоть до 21 числа. Единственный государственный праздник в месяце - 23 февраля - наступит уже после того, как все выплаты будут выполнены, поэтому изменений в работе отделений почты или банков не предвидится. Публикуем точный график выплаты пенсий в феврале 2022 года в Санкт-Петербурге.

В отделениях почты:

3 февраля - за 3 февраля

4 февраля - за 4 и 5 февраля

7 февраля - за 6 и 7 февраля

8 февраля - за 8 февраля

9 февраля - за 9 февраля

10 февраля - за 10 февраля

11 февраля - за 11 и 12 февраля

14 февраля - за 13 и 14 февраля

15 февраля - за 15 февраля

16 февраля - за 16 февраля

17 февраля - за 17 февраля

18 февраля - за 18 и 19 февраля

21 февраля - за 20 и 21 февраля

В отделениях почты с выходными воскресенье и понедельник:

3 февраля - за 3 февраля

4 февраля - за 4 и 5 февраля

5 февраля - за 6 и 7 февраля

8 февраля - за 8 февраля

9 февраля - за 9 февраля

10 февраля - за 10 февраля

11 февраля - за 11 и 12 февраля

12 февраля - за 13 и 14 февраля

15 февраля - за 15 февраля

16 февраля - за 16 февраля

17 февраля - за 17 февраля

18 февраля - за 18 и 19 февраля

19 февраля - за 20 и 21 февраля

Выплаты по дополнительному массиву будут проходить 15 февраля. Те, кто не получил пенсии по графику, смогут сделать это до 21 февраля.

В отделениях Сбербанка:

18 февраля - Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский и Кировский районы;

21 февраля - Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский, Кронштадтский, Петродворцовый районы и город Ломоносов;

22 февраля - Центральный, Фрунзенский, Невский и Красносельский районы.

В кредитных организациях пенсию можно будет получить 16 февраля, а по дополнительному массиву - 7, 14, 21 и 28 февраля.