График выплаты пенсий в феврале 2022 года в Санкт-Петербурге
Фото: Олег ЗОЛОТО
В феврале жители Санкт-Петербурга будут получать пенсии и всевозможные социальные выплаты по обычному графику вплоть до 21 числа. Единственный государственный праздник в месяце - 23 февраля - наступит уже после того, как все выплаты будут выполнены, поэтому изменений в работе отделений почты или банков не предвидится. Публикуем точный график выплаты пенсий в феврале 2022 года в Санкт-Петербурге.
В отделениях почты:
3 февраля - за 3 февраля
4 февраля - за 4 и 5 февраля
7 февраля - за 6 и 7 февраля
8 февраля - за 8 февраля
9 февраля - за 9 февраля
10 февраля - за 10 февраля
11 февраля - за 11 и 12 февраля
14 февраля - за 13 и 14 февраля
15 февраля - за 15 февраля
16 февраля - за 16 февраля
17 февраля - за 17 февраля
18 февраля - за 18 и 19 февраля
21 февраля - за 20 и 21 февраля
В отделениях почты с выходными воскресенье и понедельник:
3 февраля - за 3 февраля
4 февраля - за 4 и 5 февраля
5 февраля - за 6 и 7 февраля
8 февраля - за 8 февраля
9 февраля - за 9 февраля
10 февраля - за 10 февраля
11 февраля - за 11 и 12 февраля
12 февраля - за 13 и 14 февраля
15 февраля - за 15 февраля
16 февраля - за 16 февраля
17 февраля - за 17 февраля
18 февраля - за 18 и 19 февраля
19 февраля - за 20 и 21 февраля
Выплаты по дополнительному массиву будут проходить 15 февраля. Те, кто не получил пенсии по графику, смогут сделать это до 21 февраля.
В отделениях Сбербанка:
18 февраля - Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский и Кировский районы;
21 февраля - Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский, Кронштадтский, Петродворцовый районы и город Ломоносов;
22 февраля - Центральный, Фрунзенский, Невский и Красносельский районы.
В кредитных организациях пенсию можно будет получить 16 февраля, а по дополнительному массиву - 7, 14, 21 и 28 февраля.