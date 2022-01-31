График выплаты пенсий в феврале 2022 года в Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В течение февраля пенсионеры Ленинградской области будут получать выплаты с 3 по 19 числа. Деньги будут выдавать не каждый день, а с учетом выходных дней. Публикуем точный график выплаты пенсий в феврале 2022 года в Ленинградской области.

В отделениях почты:

3 февраля - за 3 февраля

4 февраля - за 4 и 5 февраля

5 февраля - за 6 и 7 февраля

8 февраля - за 8 февраля

9 февраля - за 9 февраля

10 февраля - за 10 февраля

11 февраля - за 11 и 12 февраля

12 февраля - за 13 и 14 февраля

15 февраля - за 15 февраля

16 февраля - за 16 февраля

17 февраля - за 17 февраля

18 февраля - за 18 и 19 февраля

19 февраля - за 20 и 21 февраля

Также получить невыплаченные пенсии можно по 21 февраля, а деньги по дополнительному массиву - 15 февраля.

В отделениях Сбербанка:

17 февраля - Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский и Тосненский районы;

18 февраля - Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский районы и город Сосновый Бор.