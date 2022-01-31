График выплаты пенсий в феврале 2022 года в Ленинградской области
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В течение февраля пенсионеры Ленинградской области будут получать выплаты с 3 по 19 числа. Деньги будут выдавать не каждый день, а с учетом выходных дней. Публикуем точный график выплаты пенсий в феврале 2022 года в Ленинградской области.
В отделениях почты:
3 февраля - за 3 февраля
4 февраля - за 4 и 5 февраля
5 февраля - за 6 и 7 февраля
8 февраля - за 8 февраля
9 февраля - за 9 февраля
10 февраля - за 10 февраля
11 февраля - за 11 и 12 февраля
12 февраля - за 13 и 14 февраля
15 февраля - за 15 февраля
16 февраля - за 16 февраля
17 февраля - за 17 февраля
18 февраля - за 18 и 19 февраля
19 февраля - за 20 и 21 февраля
Также получить невыплаченные пенсии можно по 21 февраля, а деньги по дополнительному массиву - 15 февраля.
В отделениях Сбербанка:
17 февраля - Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский и Тосненский районы;
18 февраля - Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский районы и город Сосновый Бор.