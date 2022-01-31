Указ губернатора об ограничениях из-за коронавируса в Санкт-Петербурге со 2 по 13 февраля 2022 года: официальный текст

Указ губернатора об ограничениях из-за коронавируса в Санкт-Петербурге со 2 по 13 февраля 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается "взрывной" рост заболеваний коронавирусом. Все больше стали болеть дети. Поэтому 31 января 2022 года губернатор Александр Беглов подписал новые изменения в коронавирусное постановление. Публикуем официальный текст указа губернатора об ограничениях из-за коронавируса в Санкт-Петербурге со 2 по 13 февраля 2022 года.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и на основании предписания Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление Правительства от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В соответствии с изменениями:

- с 2 по 13 февраля 2022 года в школах переводятся на дистанционное обучение классы с 7 по 11, очное посещение кружков в школах для этой категории учащихся запрещается. При этом проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году, итогового сочинения (изложения), а также очное обучение 1 – 6 классов допускается при условии соблюдения соответствующих требований Роспотребнадзора. Работа кружков в школах для учащихся 1-6 классов в этот период допускается при условии, что их не будут одновременно посещать ученики разных классов. Ученики из других школ также не смогут посещать эти занятия;

- с 2 по 13 февраля образовательные программы среднего профессионального образования должны реализовываться в дистанционном формате. При этом VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Санкт-Петербурга пройдет в обычном формате при условии соблюдения соответствующих требований Роспотребнадзора;

- с 2 по 13 февраля несовершеннолетним запрещается посещение объектов общественного питания (за исключением общепита на территориях вокзалов, аэропорта, в помещениях образовательных организаций и при проживании в гостиницах), а также объектов розничной торговли (за исключением аптек и продовольственных магазинов);

- с 2 по 13 февраля запрещаются занятия по спортивной подготовке для несовершеннолетних, за исключением этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также проживающих в спортивных школах-интернатах и училищах олимпийского резерва в условиях закрытого контура;

- с 2 по 13 февраля запрещается проведение спортивных и физкультурных мероприятий с участием несовершеннолетних, за исключением мероприятий, проводимых в рамках этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, для проживающих в спортивных школах-интернатах и училищах олимпийского резерва, в условиях тренировочных мероприятий в режиме закрытого контура, а также мероприятий, проводимых на открытом воздухе;

- при посещении торжественной регистрации рождения потребуется предъявление документов, подтверждающих вакцинацию, противопоказания к вакцинации, либо перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией. Данное требование не будет распространяться на родителей ребенка, чье рождение регистрируется;

- проведение мероприятий без согласования и иных ранее установленных требований допускается только в количестве до 20 человек (ранее – до 40);

- исполнительным органам государственной власти предоставлено право утверждать при необходимости порядки посещения помещений государственных органов, государственных учреждений и многофункциональных центров предоставления государственных услуг. Данные порядки не будут распространяться на граждан, непосредственно обращающихся за получением государственных услуг.

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