В Петербурге дети стали болеть коронавирусом в три раза чаще

Коронавирус у детей реже, чем у взрослых, приводит к пневмонии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуацию с заражением детей коронавирусом в Петербурге называют крайне тяжелой. Ковид у старшеклассников находят все чаще, при этом большая часть инфицированных (60%) - школьники 7-14 лет.

- Доля детей от общего числа всех случаев коронавируса - 12 процентов, - отмечает заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева. - На третьей неделе января заболело более восьми тысяч детишек, на четвертой - более 25 тысяч.

В целом дети поправляются и выписываются из стационаров быстрее, чем в предыдущие волны пандемии, отмечают медики. Но есть и смертельные случаи. В палатах Педиатрического университета умерли одиннадцать детей с начала пандемии, и трое из них - в этом году. В Детской клинической больнице имени Филатова пять смертельных случаев за два коронавирусных года.

На утро 31 января 2022 года в Петербурге вакцинировано 277 детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Все умершие дети имели тяжелую сопутствующую патологию. Другая вирусная инфекция могла привести к такому же результату, - говорит Елена Дондурей, заведующая инфекционным боксированным отделением Детской больницы имени Филатова.

На сегодня в городе 8644 больничных койки для больных COVID-19. Из них 923 - для детей. Свободны полторы тысячи мест, в том числе 237 детских. Основную часть зараженных стремятся лечить на дому.

- Сегодня мы создадим дополнительно триста коек для больных коронавирусом в «Ленэкспо». А в четверг будут развернуты койки в больнице №20 Московского района. Для детей со вторника выделят дополнительно 64 места в больнице №22. Также запланировано открыть 35 коек в Педиатрическом университете. Идут переговоры о создании еще пятидесяти детских мест под ковид, - отметил председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Очереди в поликлиниках стараются сократить. К работе подключают студентов-медиков, ординаторов, врачей-специалистов.

На сервис 122 тоже привлекают больше сотрудников и технически развивают его, чтобы не было перебоев. По словам Лисовца, на утро понедельника ожидание ответа на линии составляло не больше минуты. Врач должен приехать на вызов в течение суток. К пациентам с симптомами коронавируса выезжают в первую очередь. К тем, у кого симптомов нет, могут приехать на следующий день.

ДОСЛОВНО

«Вакцинация важна, как никогда. Дети от 15 лет могут принять решение об этом лично. До четырнадцати лет необходимо разрешение от одного из родителей. В любом случае это исключительно добровольно. На утро 31 января 2022 года вакцинировано 277 детей».

(Дмитрий ЛИСОВЕЦ, председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.)

В городе 8644 больничных койки для больных COVID-19. Из них 923 - для детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВОПРОС - РЕБРОМ

Когда вызывать скорую?

Как понять, что ребенку с симптомами коронавируса нужна срочная помощь и госпитализация?

- Необходимо срочно вызывать врачей, если дыхание учащенное и затрудненное, есть боль за грудиной, высокая лихорадка, фибрильные судороги, спутанное сознание, есть симптомы обезвоживания, ребенок не может пить, не прекращается рвота и диарея, - рассказывает Елена Дондурей.

Коронавирус у детей реже, чем у взрослых, приводит к пневмонии. Зато на коже может появиться сыпь. У каждого четвертого ребенка болезнь сопровождается диареей и рвотой. Бывают случаи микст-инфекции, когда коронавирус сочетается с кишечным заболеванием.

У некоторых детей COVID-19 вызывает мультисистемный воспалительный синдром. Стандартные признаки - длительная лихорадка, не поддающаяся терапии, и сыпь.

КОНКРЕТНО

12% инфицированных за всю пандемию - дети

- +210% за неделю (+17 000 человек):

- 90% - с симптомами ОРВИ

- 9,93% - бессимптомно

- 0,07% - с пневмонией

В целом дети поправляются и выписываются из стационаров быстрее, чем в предыдущие волны пандемии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость по возрастам (рост за неделю):

- до 1 года - +123,6%

- 1-6 лет - +135%

- 7-14 лет - +237%

- 15-17 лет - +236%

А В ЭТО ВРЕМЯ

Школьников 7-11 классов переводят на дистант

Днем 31 января губернатор Александр Беглов подписал указ о новых коронавирусных ограничениях для детей. Они будут действовать две недели - со 2 по 13 февраля. Школьники с 7 по 11 классы, а также студенты колледжей полностью переходят на дистанционное обучение.

При этом по данным на понедельник, в городе не было ни одной школы, полностью ушедшей на карантин или дистанционку. Теперь очный формат постараются сохранить для ребят 1-6 классов.

- Самая важная мера очного контроля - это утренний фильтр. Он позволяет выявить детей с признаками заболеваемости и сразу отправить их домой, - отмечает начальник отдела общего образования комитета по образованию Петербурга Анна Грубская. - Класс с выявленным случаем COVID-19 должен быть отправлен на изоляцию на семь дней.

КОНКРЕТНО

Со 2 февраля всем несовершеннолетним запрещено посещать:

- общепит

- магазины (кроме продовольственных и аптек)

- спортзалы (не распространяется на детей, которые вовлечены в спорт высших достижений или учатся в закрытых спортивных интернатах)

- спортивные мероприятия (кроме тех, что проводятся на открытом воздухе или связаны со спортом высших достижений)

Ранее для детей закрыли весь досуг - от музеев до океанариумов

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Гребень пятой волны еще впереди

Виктор ЗАХАРОВ, заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ:

- С учетом динамики роста числа новых случаев заболевания, в середине второй декады февраля число заболевших в сутки по стране может перешагнуть отметку 160 000. Омикрон будет влиять на рост заболеваемости по аналогии с Европой вплоть до 15 февраля, а спад ожидается к концу месяца.