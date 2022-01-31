В скульптуре дракона из Царского села нашли романтическую записку советского реставратора. Вот что в ней написано

В скульптуре дракона из Царского села нашли романтическую записку советского реставратора / Фото: Царское Село

Историю любви "заключенную" в "сердце" дракона раскрыли в Санкт-Петербурге. В фигуре с Драконова моста в Александровском парке музея-заповедника Царское Село обнаружили романтическую записку из конца 1980-х годов. Ее нашли сотрудники реставрационной мастерской, в послании говорилось о некой Ольге.

- Труд мой по реставрации сего дракона посвящаю Фурмаковой Ольге Евгеньевне. 1988-89. д.ч. ВГОАН СССР А.В. Кошин, - коротко было написано на листе бумаги, рассказали в пресс-службе Царского Села.

Реставратор посвятил свою работу возлюбленной / Фото: Царское Село

Чтобы разгадать тайну, реставраторы обратились к архивам. Оказалось, что в те годы скульптуру дракона реставрировал некий действительный член Всесоюзного географического общества Академии наук СССР Александр Васильевич Кошин.

Увы, выяснилось, что он умер еще в феврале 2013 года. Но его племянница поведала, что дядя реставрировал фигуры моста, которые были повреждены во время Великой Отечественной войны, и в тот период очень увлекся девушкой по имени Ольга.

Таким романтическим образом реставратор решил увековечить свои чувства к возлюбленной. К сожалению, узнать, что сейчас с той таинственной девушкой, пока не удалось.

Записка осталась на память у реставраторов. А хранивший ее дракон вернется на место в конце 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Внутри грифонов с Банковского моста нашли записку с пожеланием прописки в Петербурге

А также финансового благополучия и удачного замужества (подробности)

Записку от прежних мастеров нашли в куполе храма в Гатчине

Послание было спрятано в крест собора Святого Апостола Павла (подробности)