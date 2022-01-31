Алиса Вокс потратила заработанные в «Ленинграде» деньги на лечение смертельно больной матери

Бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала тяжелую семейную тайну. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала тяжелую семейную тайну о своей умершей матери. У певицы всегда были плохие отношения с родительницей, настолько, что дочь не общалась с ней два года. Но возобновить связь пришлось из-за болезни мамы - у женщины обнаружили рак. В это время вокалистка только пришла в группу на место Юлии Коган, но уже успела заработать на полных залах, которые собирал Сергей Шнуров.

Мама Алисы Вокс скончалась, но певица только сейчас решила признаться, как ей было тяжело в то время.

- Ее нет 9 лет. Впрочем, до этого тоже нелегко было. Мы не общались 2,5 года до ее смерти. Конечно, приходилось коммуницировать последние месяцы, поскольку я занималась ее лечением. В больницы ее не брали, я ходила и вежливо просила под свое честное имя. На эти вежливые визиты я потратила все деньги, заработанные мной за 2 года и отложенные на квартиру, - рассказала Алиса Вокс.

Алиса в хороших отношениях с отцом. Фото: instagram.com/alisavox

Отношения с матерью у экс-солистки «Ленинграда» были токсичными, как говорит сама Вокс. В детстве 34-летняя певица подвергалась психологическому и даже физическому насилию. Исполнительница отмечает, что родительница могла накричать на нее и даже использовать телесные наказания, когда та случайно разбивала кружку или роняла ложку. Алиса сказала, что во время этих действий мать обильно ее оскорбляла.

Алиса призналась, что воспитывалась в полной семье, в которой никто не страдал от алкогольной зависимости, родители не выпивали. С отцом у петербурженки, наоборот, отношения очень теплые.

- Я свой дочерний долг отдала на 1000%. Поэтому всем, кто любит упрекнуть меня неблагодарностью, я желаю пройти мой путь от начала до конца. Хотя бы во сне, - отвечает своим недоброжелателям Вокс.

Отметим, Алиса Вокс ушла из «Ленинграда» в 2016 году после четырех лет сотрудничества с Сергеем Шнуровым. Теперь артистка пытается отсудить у бывшего коллеги 20 миллионов рублей за хит «Экспонат» и нескольких других совместных песен. Солистка считает, что музыкант ее обманном заставил подписать отказ от авторских прав.

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