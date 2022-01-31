Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды31 января 2022 19:16

Алиса Вокс потратила заработанные в «Ленинграде» деньги на лечение смертельно больной матери

Отношения с родительницей у певицы никогда хорошими не были, но пришлось возобновить общение
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала тяжелую семейную тайну.

Бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала тяжелую семейную тайну.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала тяжелую семейную тайну о своей умершей матери. У певицы всегда были плохие отношения с родительницей, настолько, что дочь не общалась с ней два года. Но возобновить связь пришлось из-за болезни мамы - у женщины обнаружили рак. В это время вокалистка только пришла в группу на место Юлии Коган, но уже успела заработать на полных залах, которые собирал Сергей Шнуров.

Мама Алисы Вокс скончалась, но певица только сейчас решила признаться, как ей было тяжело в то время.

- Ее нет 9 лет. Впрочем, до этого тоже нелегко было. Мы не общались 2,5 года до ее смерти. Конечно, приходилось коммуницировать последние месяцы, поскольку я занималась ее лечением. В больницы ее не брали, я ходила и вежливо просила под свое честное имя. На эти вежливые визиты я потратила все деньги, заработанные мной за 2 года и отложенные на квартиру, - рассказала Алиса Вокс.

Алиса в хороших отношениях с отцом. Фото: instagram.com/alisavox

Алиса в хороших отношениях с отцом. Фото: instagram.com/alisavox

Отношения с матерью у экс-солистки «Ленинграда» были токсичными, как говорит сама Вокс. В детстве 34-летняя певица подвергалась психологическому и даже физическому насилию. Исполнительница отмечает, что родительница могла накричать на нее и даже использовать телесные наказания, когда та случайно разбивала кружку или роняла ложку. Алиса сказала, что во время этих действий мать обильно ее оскорбляла.

Алиса призналась, что воспитывалась в полной семье, в которой никто не страдал от алкогольной зависимости, родители не выпивали. С отцом у петербурженки, наоборот, отношения очень теплые.

- Я свой дочерний долг отдала на 1000%. Поэтому всем, кто любит упрекнуть меня неблагодарностью, я желаю пройти мой путь от начала до конца. Хотя бы во сне, - отвечает своим недоброжелателям Вокс.

Отметим, Алиса Вокс ушла из «Ленинграда» в 2016 году после четырех лет сотрудничества с Сергеем Шнуровым. Теперь артистка пытается отсудить у бывшего коллеги 20 миллионов рублей за хит «Экспонат» и нескольких других совместных песен. Солистка считает, что музыкант ее обманном заставил подписать отказ от авторских прав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

7 граней "дикого мужчины" Сергея Шнурова

Еще не юбилей и не время подводить итоги. Разве что задаться вопросом о жизни и смерти вообще, как герои культового «Автостопом по Галактике». Как бы на него ответил именинник Сергей Шнуров, увы, не узнать. Рок-музыкант за границей, а телефон забыл дома. А может, специально оставил, чтобы не доставали. Возможно, и день рождения не будет справлять, возможно, его все *** (непечатный синоним слова «достало»), *** (рифма слова «конец»), *** (синоним выражения «не стоит»), *** (рифма к «опять») (подробности)

Сергей Шнуров показал, как выпивает и курит вместе со своими детьми

В «Инстаграме» Сергея Шнурова в очередной раз «бомбануло»: за последние сутки скандально известный музыкант выложил в сеть сразу три фотографии, которые в сумме собрали две с половиной тысячи комментариев и двести тысяч отметок «Нравится». На фото – Шнур, его дети, сигареты и алкоголь (подробности)

Шоу-бизнесЗвезды: скандал
0