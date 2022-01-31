Португальский дизайн автовокзала в Мурино и 57 млн рублей на метро в Кудрово. Как цифровизация изменит транспорт в Ленобласти

Скоростные трамваи «Чижик» соединят Всеволожск и Санкт-Петербург. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Транспортная инфраструктура Ленинградской области будет меняться с учетом поездок людей на работу в Петербург. Повлияют на систему и новые жилые районы. Среди самых амбициозных идей: развитие метро и мобильное приложение.

Новый хаб в Мурино

Международный автовокзал в Мурино обретает плоть и кровь. Для этого проекта уже нашли инвестора. Все необходимые разработки будут готовы в 2022 году. Территорию потихоньку обустраивают под будущий поток машин.

- Для этого автовокзала уже построен съезд с КАД. Давно выделены земельные участки. Готов план перепланировки территорий. К концу 2022 года будет утверждена проектная документация, - рассказал председатель комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк.

Здесь появится хаб не только для международных, но и для местных автобусов. На него будут завязаны 30 межрегиональных и региональных рейсов.

Будущий автовокзал в Мурино. Проект: "Стейт"

Проектировщики постараются организовать движение так, чтобы пассажирам электричек и метро было по-прежнему удобно пользоваться станциями рядом. В будущем автовокзал и остановки других видов транспорта станут единым транспортно-пересадочным узлом.

Здание автовокзала планируют сделать двухэтажным. Его пропускная способность составит около 2000 человек в сутки. Дизайн фасада - по образу и подобию португальского автовокзала в городе Гимарайнш.

Новые станции метро

Вторая в Ленобласти станция метро должна появиться в 2029 году. Оранжевая линия петербургской подземки, наконец, протянется до Кудрово. Власти двух регионов планируют вместе развивать метрополитен. Так будут учтены интересы единой петербургской агломерации.

По прошлогодним расчетам, на станцию Кудрово необходимо не меньше 57 миллиардов рублей. Ленобласть уже выделила место для депо и разработала проект перепланировки.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в декабре 2021 выразил уверенность, что станция Кудрово не станет конечной. Выделенные территории подразумевают продолжение линии в сторону Янино. По мнению Дрозденко, может иметь место и станция в Уткиной Заводи.

Благодаря новым железнодорожным станциям электрички в будущем начнут ходить чаще. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Скоростные трамваи в Петербург

Альтернативные виды транспорта наступают на пятки традиционному. Скоростные трамваи «Чижик» соединят Всеволожск и Санкт-Петербург. Эта же линия, возможно, соединит с городом Янино. И это только начало. Трамвайная компания уже предложила разностороннее сотрудничество местным властям.

- Мы очень положительно относимся к идее скоростных трамваев. Очень этого хотим. Развитие конкуренции видов транспорта сдерживает рост цен на проезд. С предложениями выступают и другие инвесторы, в проработке есть еще несколько проектов, - рассказывает Михаил Присяжнюк, председатель комитета по транспорту Ленинградской области.

Проект трамвайной линии от Всеволожска до Петербурга еще на стадии согласования и обсуждения. Возможно, конечная остановка будет у метро Ладожская. Есть и другие варианты: Новочеркасская, Большевиков. Стоимость новой линии предварительно оценили в 15,8 миллиардов рублей.

Больше электричек в Гатчину, станция в Новом Горелове

Без внимания не останутся и жители районов у юго-западных границ Петербурга. Рядом с многоэтажками в Новом Горелове появится железнодорожная станция. РЖД внесла это в список первоочередных задач.

- Станция позволит развиваться новому кварталу в этой местности. Здесь же будет организован подъезд общественного транспорта, новый транспортный узел, - отметил Михаил Присяжнюк.

«Новое Горелово» построят между уже существующими станциями Горелово и Лигово. Это железнодорожная линия, идущая от Гатчины до Балтийского вокзала.

Электрички на этом направлении в будущем начнут ходить чаще. Тактовое движение поездов с интервалом 20-30 минут уже обсуждают Ленобласть и СЗПК. Сейчас пассажиропоток между Гатчиной и Петербургом недостаточен для этого. Автобусов и существующих электричек хватает. Но если запрос со стороны жителей вырастет - появятся и ж/д шаттлы.

Электронные табло на остановочных пунктах будут знать точное время прибытия автобусов. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Умные» остановки и мобильное приложение

Автобусы, маршрутки и остановки для них тоже на пороге революции. Наконец, современность должна коснуться и их.

Сам транспорт будут постепенно заменять на более вместительные, удобные и экологичные модели.

Одновременно с этим изменятся и остановки. Теперь и в Ленобласти они начнут «умнеть». Электронные табло на остановочных пунктах будут знать точное время прибытия автобусов. Все благодаря оперативным данным GPS-навигации. Как правило, такие табло знают еще и актуальную погоду. Первые 65 современных остановок появятся в Гатчине и в Сосновом бору: 30 и 35 соответственно. Их поставят в 2022 году, если свои коррективы не внесет пандемия.

Следить за транспортом в режиме реального времени теперь будет возможно и в мобильном приложении для Ленобласти. Оно уже фактически готово и тестируется экспертами.

- Конечно, мы хотим сделать так, чтобы жители могли не только купить билет и посмотреть время через это приложение, но и состыковать маршруты разных видов транспорта, детально спланировать свою поездку. Хотелось бы включить в эту систему и водный транспорт, - говорит Михаил Присяжнюк.

Выпустить транспортное приложение планируют к лету. Никто не должен стоять в чистом поле без понимания происходящего - уверены в правительстве.

Цифровые технологии помогут чиновникам и узнать больше о востребованности маршрутов. После изучения данных могут появиться новые варианты обеспечения транспортом.

- Я верю, что разные востребованные виды транспорта в Ленобласти будут множиться. Как, например, транспорт по требованию. Для удаленных населенных пунктов это может быть актуально - если маршрутки не развиты или не окупают себя, - рассказывает Станислав Самойлов, главный специалист Управления по развитию транспортной инфраструктуры и ИТС АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области». - Цифровизация транспорта поможет новые виды транспортного обслуживания качественно внедрять в маршрутную сеть.

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