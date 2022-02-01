Внеплановые каникулы для школьников в феврале 2022 года в Ленинградской области: Когда начнутся и сколько продлятся

Внеплановые каникулы ввели в Ленобласти с 7 по 20 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

Внеплановые каникулы для школьников в феврале 2022 года в Ленинградской области ввел губернатор области Александр Дрозденко. Такое решение было принято в связи с тяжелой эпидемической обстановкой. Суточная заболеваемость из-за "омикрона" в регионе выросла до 1,2 тысяч человек. Причем, многие из них - дети. Рассказываем, когда начнутся каникулы и сколько продлятся.

Внеплановые каникулы для школьников Ленинградской области начнутся 14 февраля и закончатся 23 февраля 2022 года. В общей сложности дети будут отдыхать 10 дней.

Отдыхать в этот период будут ученики с 1 по 4 классы. А вот школьники 5-11 классов на этот период перейдут на дистанционный формат обучения. Детей, которые питались в школах бесплатно, по заявлению родителей обеспечат продуктовым набором и молоком.

Решение принято штабом по нераспространению коронавируса в Ленинградской области. Распоряжение уже подписано губернатором Александром Дрозденко.

Тем временем, в Санкт-Петербурге пока не было принято подобное решение. Однако всем несовершеннолетним запрещено посещать общественные места, а со 2 февраля еще и магазины и точки общепита.

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