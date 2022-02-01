Пункты вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге на февраль 2022: официальный список по районам

Пункты вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге на февраль 2022 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцинация и ревакцинация продолжаются в Санкт-Петербурге. Особенно горожанам напоминают о необходимости привиться - так они смогут защититься себя от болезни в условиях роста заражений. Рассказываем, где работают пункты вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге на февраль 2022 года. Публикуем полный список адресов по районам.

Адмиралтейский район

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 24», наб. Обводного канала, 140

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 27», Вознесенский проспект, д. 27

ООО «ЭКСПРЕСС-СЕРВИС» Европейский Центр вакцинации, наб. р. Фонтанки, д. 132,литера З

Филиал «Медицинский центр акционерного общества «Адмиралтейские верфи», Садовая ул., д. 126, литера А

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 28», Подъездной пер., д. 2

ООО "Ава-Петер" АПО "Обводный канал", Московский пр., 73/4

ООО «Медосмотр», наб. Обводного канала, д.80, лит.А

ООО «АЗИМУТ-МЕД», Гороховая ул, д. 66 литера А

ООО «МО «Она», наб. реки Фонтанки, д.110, лит.Б, пом. 8- Н

ООО «Американская медицинская клиника», наб.реки.Мойки, д.78

Василеостровский район

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №4", Наличная ул., д.37, Лит.А

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №4", Большой проспект В.О., д.59 литер А

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №3" Поликлиническое отделение № 2, 3 линия В.О., дом 50

«МЦ «ГИППОКРАТ» 14 линия В.О., д.7

Офис врача общей практики СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 3», Наб. реки Смоленки, д. 3, корп. 1, лит. А

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №3" ПО № 3, Железноводская ул., дом 64

ООО «Клиника Доктора Пеля»,В.О., 7-я линия, д.16-18, лит. А

ООО "АВА-ПЕТЕР", ул. Беринга, д. 27

Выборгский район

СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 71" пр. Энгельса, д. 117, литер А

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 14" 2-ой Муринский, д. 35

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 14" Поликлиническое отделение № 13 Тобольская ул., д. 4

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 52" Поликлиническое отделение № 116 ул. Асафьева, д. 1

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 52" Поликлиническое отделение № 52 п. Парголово, ул. Ломоносова, д. 76

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 52" Отделение общей врачебной практики ул. 1-го Мая, д. 107, корп. 5

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 97" Кустодиева, д. 6, лит. А

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 99" ул. Есенина, д. 38, корп. 1

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 104" Поликлиническое отделение № 104 Сикейроса ул., д. 10

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 104" Поликлиническое отделение № 15 Удельный пр., д. 22

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 117" ул. Симонова, д. 5, корп. 1, лит. А

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 117" Поликлиническое отделение Осиновая Роща, Приозерское шоссе, д. 12, лит. А

ООО «Городские поликлиники» Санкт-Петербург, ул. Федора Абрамова, д. 8, литера А, помещение 84Н

" АНО "МИЦЛТ "Юнинова" Пункт вакцинации СанктПетербург, пр. Энгельса, д. 1

МЦ Эко-безопасность пос. Парголово, Комендантский пр. д. 140.

ООО "Ава-Петер" Санкт-Петербург, Учебный пер., д.2

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ, Литовская ул., д.2

АНО « Медицинский центр «Двадцать первый век», Большой Сампсониевский пр. д. 45, лит. А

ООО «Медицинский центр «XXI век» Север» Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 107, корп. 4, стр. 1

ООО «МедПомощь» Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 5, корп. 1, лит. З, пом. 55Н

ООО «ЭкоМед» Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 133, к. 1

ООО «Медицинские услуги» Санкт-Петербург, Выборгское ш., д.40, лит.А

Колпинский район

СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника № 72", пос. Металлострой, ул. Пионерская, д. 1, лит. А

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 95", г. Колпино, ул. Машиностроителей, д. 10

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 22", г.Колпино, Финляндская ул. д. 13, корп. 4

ГБУЗ «Городская поликлиника № 71», г. Колпино, Павловская ул.,д. 10

Курортный район

СПб ГБУЗ "Городская больница № 40 Курортного района", Сестрорецк, ул.Борисова, д.9, литера А

Поликлиника 70 СПб ГБУЗ "Городская больница № 40 Курортного района", пос.Песочный, ул.Ленинградская, д.52 а, литера А

Поликлиника 69 СПб ГБУЗ "Городская больница № 40 Курортного района", Зеленогорск, пр.Красных Командиров, д.45а, литера А

Кронштадтский район

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №74", Кронштадт, ул. Комсомола д. 2, литера «А»

Кировский район

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 43», Ленинский проспект, д. 123, лит. А, кор. 2

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 43», ул.Маршала Казакова,д.14,корп.4

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23», Косинова ул., д. 17. лит.А

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23», Кронштадтская, д.13

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 88», ул. Генерала Симоняка, 6 лит.А

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 88», ул. Танкиста Хрустицкого,д.5

ООО "СОГАЗ Профмедицина" пр. Стачек, д.47

АО «Северо-западный центр доказательной медицины», пл. Стачек, д.5

ООО «КЛИНИКА АЙДИ», ул. Ивана Черных, д.25, лит.А

ООО "АВА-ПЕТЕР", ул. Танкиста Хрустицкого, д. 9, лит. А

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 43», ул. Лени Голикова, д.35

OOO "Морской медицинский центр" Межевой кан., д.5, литера АХ

Красногвардейский район

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова», Пискаревский пр., д.47, павильон 26

СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина», Пискаревский пр., д.49

Санкт-Петербургское бюджетное государственное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 17" Поликлиническое отделение № 10, пр. Шаумяна, д.51, лит. А

Центр общей врачебной практики, пр. Маршака, д. 28

Поликлиническое отделение № 17, пр. Металлистов, д. 56, лит. А

"Городская поликлиника № 107" Поликлиническое отделение № 107, ул. Коммуны, д. 36

Поликлиническое отедление № 11, ул. Ржевская, д. 18

Поликлиническое отделение № 103, пр. Энтузиастов, д. 16, к. 2

Городская поликлиника № 120, ул. Ленская, д. 4, к. 1

ООО "Медицинский центр "Мария", пр. Косыгина, д.34, корп.1, лит.А

ООО «Медицинский центр «XXI век» Восток», ул. Ленская, д. 17, корп. 1, лит. А

Калининский район

СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 54, Поликлиническое отделение №16, Комсомола, 14

СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 54, Васенко, 9

СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 86, Киришская, 5/3

СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 86 С. Ковалевской , 8/1

СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 96 Пр. Просвещения, 53/2

СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 96 и Поликлиническое отделение №90, Тимуровская, 17/1

СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 112, Пр. Науки, 71/2

СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 112, Академика Байкова, 25/1

ЧУЗ Клиническая больница «РЖД-Медицина», пр. Мечникова, д. 23, лит.А

ГБУЗ «Городская поликлиника № 76»,ул. Хлопина, д. 11, корп. 1

ООО «ОСМА КЛИНИК», пр. Маршала Блюхера, д. 7, корп. 3, стр. 1

ООО «Медика», ул. Гжатская, д.22, корп.4

Красносельский район

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 91" ВПО № 91, ул. Отважных, д. 8

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 91" ВПО № 50, ул. 2-я Комсомольская, д.40, к.2

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 93" ул.Освобождения, д.15, лит.А

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 93" ОВОП, ул. Школьная, д.45, лит.А

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 106" ВПО № 106, ул.Рихарда Зорге, д.1, лит. А

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 106" ВПО № 124, Брестский бульвар, д.3, корп.2

ООО «МЦ «Двадцать первый век» Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, д.15, корп. 3, лит. А

Московский район

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 21", Костюшко ул., д. 6

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 48", Бассейная ул., д. 19 и Благодатная ул., д. 18

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 51", Космонавтов пр., д. 33-35

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 75", Кузнецовская ул., д. 9

ООО "Ава-Петер" Московский пр., д. 193, корп. 2, лит. А

ФГКУ «Поликлиника №4 Федеральной таможенной службы», Московский пр., д.141, стр.1

ООО «РеаСанМед», ул.Варшавская, д.5, корп.3, лит.А, пом.303

ООО «Немецкая семейная клиника», пл.Чернышевского, д.11

ООО «ЛенМед», ул. Мариинская, д. 7, лит.А

ООО «Куратор», ул. Краснопутиловская, д.125, лит А, помещение 13H

Приморский район

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 111», Ольховая ул., д.6

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 98», Серебристый бульвар, д. 14, корп. 1, лит А

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 102», ул. Королева, д.5

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» Поликлиническое отделение № 33, ул. Оскаленко, д.18

Поликлиническое отделение № 115 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114», Шаврова, д. 19, корп. 1

Поликлиническое отделение № 121 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №114», Камышовая, д. 50, корп.1

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49», Ланская ул.,д.12

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №114», Школьная ул., д.116,корп.1

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова», ул. Аккуратова, д. 2, лит. А

ООО "Ава-Петер" АПО Северной клиники, ул. Ильюшина, 4/1

ООО "Лахта Клиник" Пункт вакцинации, ул. Савушкина, д. 73/50

ООО "Медилюкс-ТМ" Гаккелевская ул., д. 21 А

Центр защиты здоровья «Благомед», Богатырсктй пр., д.59, корп.3, лит.А

ООО «Новая клиника» АБИА», пр. Королева, д.48, к.7

ООО «АВА-ПЕТЕР», ул. Савушкина, д. 133, корп. 1, лит. В

ООО «МедПомощь», пр. Королева, д. 48, корп. 5, лит. А

АНО «Медицинский центр «XXI век» Санкт-Петербург, ул.Шаврова, д.26

Петродворцовый район

СПб ГБУЗ "Николаевская больница": Петергоф, ул. Царицинская, д.1 (г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 20 б)

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 122" взрослое поликлиническое отделение №110 СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 122": Ломоносов, ул. Красного Флота, 13

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 122" взрослое поликлиническое отделение №64 СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 122": пос. Стрельна, ул. Львовская, д.16

Пушкинский район

СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника №60 Пушкинского района", г. Пушкин, Московская улица дом 15

СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника №60 Пушкинского района", г. Пушкин, Школьная улица, дом 35

СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника №60 Пушкинского района", Пушкинский район, пос. Шушары, Первомайская улица, дом 20

СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника №60 Пушкинского района", Пушкинский район, г.Павловск, ул. Госпитальная, д.1

ООО "Медицинский центр Экобезопасность" ул. Софийская, д. 115

Петроградский район

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №30", ул.М.Зеленина д.6

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №32", пер.Вяземский, д.3

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №34", ул. Зверинская, д. 15

ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31», пр.Динамо, д.3, литера А

ООО «Адель-Мед», ул. Мичуринская, д.1А, пом.15Н

ООО «МЕДЕФ», ул. Петрозаводская, д.13

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский университет имени академика И.П. Павлова», ул. Льва Толстого, д. 6-8, к.6

ФГБУ «Научно-исследовательский институт имени А.А. Смородинцева», ул. Профессора Попова, д. 15/17

ООО «Дельфин», Пионерская ул., д. 9/17 лит. А

ООО «Хеликс Норд-Вест», Наб. Реки Карповки, д. 5, лит. Л

ООО «АВА-ПЕТЕР» Санкт-Петербург, ул. Малая Зеленина, д. 1/22

Фрунзенский район

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 19», Пражская ул., д.11

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 44», Будапештская ул., д.20

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56», Пражская ул., д. 40, лит.А.

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 78», Будапешткая ул., д.63, к.2

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109», Олеко Дундича ул., д.8, к.2

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109», Моравский пер, д.5

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109», Купчинская, д.5, к.1

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 19», Стрельбищенская ул., д. 18

ООО «АВА-ПЕТЕР», пр. Славы, д. 52, корп. 1

ЧУЗ Клиническая больница «РЖД-Медицина», ул. Боровая, дом 55, лит.А

Центральный район

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №37", ул. Правды, д. 18

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №38", ул. Кавалергардская, д. 26, лит. А

СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина", Миргородская ул., д. 3

ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31», Смольный проезд, д.1, литера Б

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №39", Малая Конюшенная ул., д. 2

ООО "АВА-ПЕТЕР", Литейный проспект, д. 55а, к. лит А

ООО «Евромед Клиник», Суворовский пр.,д.60, литера А

ООО "Международный медицинский центр "СОГАЗ", Чебоксарский пер. д. 1/6, лит. А

ООО "Ава-Петер" ПО "Парадный квартал", ул. Парадная,7

ООО «Медси Санкт-Петербург», ул.Марата, д.6, лит.А

ООО «ИНВИТРО СПб», Лиговский пр., д.109, лит.А, пом.1Н

ООО «Технологии здоровья», 10-я Советская ул., д.4-6, лит.А

ООО «МедПроф», Лиговский пр., д.78, корп. 2, лит. А

ООО «КДФ-СПб» (клиника «Art of Birth Clinic»), Басков пер., д. 2, стр.1

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