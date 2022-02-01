Милонов объяснил, почему ему закрыли въезд в Евросоюз

Милонов объяснил, почему Польша закрыла ему въезд в Евросоюз Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов рассказал, почему ему закрыли въезд в Евросоюз. О том, что европейские страны теперь ему не доступны, политик узнал, когда направлялся в Финляндию для обсуждения с финскими коллегами будущих культурных и деловых мероприятий между нашими странами. Пограничники без объяснения причин просто сообщили, что въехать он не может и его шенген аннулирован. Подробности Милонов рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге" 92.0 FM.

- У меня было приглашение от депутата парламента Финляндии. Но оказалось, что есть еще и поляки, которые решили нагадить, - рассказал Милонов. - Самое смешное, в Польше я не был. Публиковал материал насчет кризиса мигрантов на границе Польши и Белорусии. Видимо поляки обиделись, когда мы показали кадры, как они используют водометы.

Депутат пошутил, что ему теперь не придется учить польский язык, а также рассказал, что ему постоянно звонят из Финляндии, извиняются и говорят, что обязательно что-то предпримут, чтобы снова открыть въезд Милонову в Европу.