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Политика1 февраля 2022 11:27

Милонов объяснил, почему ему закрыли въезд в Евросоюз

Об этом депутат Госдумы узнал, когда направлялся в Финляндию
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Алеся КРУПАНИНА
Алеся КРУПАНИНА
Комментарии (16)Комментарии (16)(16)
Милонов объяснил, почему Польша закрыла ему въезд в Евросоюз

Милонов объяснил, почему Польша закрыла ему въезд в Евросоюз

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов рассказал, почему ему закрыли въезд в Евросоюз. О том, что европейские страны теперь ему не доступны, политик узнал, когда направлялся в Финляндию для обсуждения с финскими коллегами будущих культурных и деловых мероприятий между нашими странами. Пограничники без объяснения причин просто сообщили, что въехать он не может и его шенген аннулирован. Подробности Милонов рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге" 92.0 FM.

- У меня было приглашение от депутата парламента Финляндии. Но оказалось, что есть еще и поляки, которые решили нагадить, - рассказал Милонов. - Самое смешное, в Польше я не был. Публиковал материал насчет кризиса мигрантов на границе Польши и Белорусии. Видимо поляки обиделись, когда мы показали кадры, как они используют водометы.

Депутат пошутил, что ему теперь не придется учить польский язык, а также рассказал, что ему постоянно звонят из Финляндии, извиняются и говорят, что обязательно что-то предпримут, чтобы снова открыть въезд Милонову в Европу.

Политика: В ВЕРХАХ