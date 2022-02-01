Накануне Игр в Пекине Дмитрий Васильев нелестно отозвался о тренере сборной России по биатлону

Дмитрий Васильев был Олимпийским чемпионом по биатлону в 1984 и 1988 годах. Фото: Федерация биатлона Санкт-Петербурга

Хоть зимняя Олимпиада в Пекине не стартовала, но вокруг нее уже идут жаркие споры. В первую очередь эксперты предсказывают, сколько медалей принесут в копилку страны российские спортсмены. Олимпийский чемпион и глава федерации по биатлону Дмитрий Васильев считает, что главный тренер женской сборной по биатлону Михаил Шашылов может провалить Игры в Пекине.

- Я уже неоднократно говорил по поводу проблемы со старшим тренером Шашыловым. По моему мнению, недоразумение российского биатлона. Человек, который на региональном уровне максимум. Его результаты и подтверждают это уже два года. Результаты девочек, которые тренируются с Шашыловым, оставляют желать лучшего. Та же Светлана Миронова от рождения бегунья, стала проигрывать нашим российским спортсменам. А те девочки, которые не тренировались с ним, это Ульяна Нигматулина и Кристина Резцова, сейчас в лидерах, - заявил журналистам Дмитрий Васильев. - Но сейчас уже об этом говорить поздно, час икс настал.

Михаил Шашилов главный тренер женской российской сборной по биатлону. Союз биатлонистов России

Сильными единицами национальной команды он назвал биатлонисток Нигматулину и Резцову. Эти две спортсменки могут закрыть всю программу женской сборной по медалям, считает Васильев. Но сорвать планы могут погодные условия. Дело в том, эксперты уже жалуются на состояние площадки для биатлона в Пекине. Ее построили в поле, где дует сильный ветер.

- Мужская команда уже очень конкурентная. Они это доказали своими последними стартами. В мужской команде другая проблема, не понимаешь кого ставить, потому что все хороши. Но на ближайшей эстафете, будет смешанная гонка с женщинами, я бы порекомендовал тренерам делать ставку на стрелков, а не на бегунов, - добавил Васильев.

Напомним, Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля. От России поехало 221 атлет, вторая по численности делегация после США. Среди них 29 спортсменов от Санкт-Петербурга.