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Спорт1 февраля 2022 13:43

Накануне Игр в Пекине Дмитрий Васильев нелестно отозвался о тренере сборной России по биатлону

Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал тренера национальной сборной Михаила Шашилова «недоразумением биатлона»
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Дмитрий Васильев был Олимпийским чемпионом по биатлону в 1984 и 1988 годах. Фото: Федерация биатлона Санкт-Петербурга

Дмитрий Васильев был Олимпийским чемпионом по биатлону в 1984 и 1988 годах. Фото: Федерация биатлона Санкт-Петербурга

Хоть зимняя Олимпиада в Пекине не стартовала, но вокруг нее уже идут жаркие споры. В первую очередь эксперты предсказывают, сколько медалей принесут в копилку страны российские спортсмены. Олимпийский чемпион и глава федерации по биатлону Дмитрий Васильев считает, что главный тренер женской сборной по биатлону Михаил Шашылов может провалить Игры в Пекине.

- Я уже неоднократно говорил по поводу проблемы со старшим тренером Шашыловым. По моему мнению, недоразумение российского биатлона. Человек, который на региональном уровне максимум. Его результаты и подтверждают это уже два года. Результаты девочек, которые тренируются с Шашыловым, оставляют желать лучшего. Та же Светлана Миронова от рождения бегунья, стала проигрывать нашим российским спортсменам. А те девочки, которые не тренировались с ним, это Ульяна Нигматулина и Кристина Резцова, сейчас в лидерах, - заявил журналистам Дмитрий Васильев. - Но сейчас уже об этом говорить поздно, час икс настал.

Михаил Шашилов главный тренер женской российской сборной по биатлону. Союз биатлонистов России

Михаил Шашилов главный тренер женской российской сборной по биатлону. Союз биатлонистов России

Сильными единицами национальной команды он назвал биатлонисток Нигматулину и Резцову. Эти две спортсменки могут закрыть всю программу женской сборной по медалям, считает Васильев. Но сорвать планы могут погодные условия. Дело в том, эксперты уже жалуются на состояние площадки для биатлона в Пекине. Ее построили в поле, где дует сильный ветер.

- Мужская команда уже очень конкурентная. Они это доказали своими последними стартами. В мужской команде другая проблема, не понимаешь кого ставить, потому что все хороши. Но на ближайшей эстафете, будет смешанная гонка с женщинами, я бы порекомендовал тренерам делать ставку на стрелков, а не на бегунов, - добавил Васильев.

Напомним, Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля. От России поехало 221 атлет, вторая по численности делегация после США. Среди них 29 спортсменов от Санкт-Петербурга.

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