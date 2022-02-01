Прием заявлений в детские лагеря начался в Петербурге

В Петербурге начался прием заявлений на детский оздоровительный отдых Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге начался прием заявлений на детский оздоровительный отдых. Кампания по организации весеннего и летнего отдыха и оздоровления детей началась 1 февраля 2022 года. Только ща первые два часа в МФЦ поступило более 1 тысячи обращений. Об этом рассказали в Смольном.

- Льготные категории граждан могут подать документы на оплату полной стоимости путевок, а работающие петербуржцы получить сертификат на оплату части стоимости путевок, - пояснили в городской администрации.

Подать заявления на весеннюю смену в лагерь можно до 1 марта. Для того, чтобы получить путевку на летние смены, у родителей есть более тех месяцев. Так, на I летнюю смену заявления будут принимать до 4 мая, на II - до 27 мая, на III - до 22 июня и на IV оздоровительную смену в период летних каникул и V летнюю смену, предназначенную для детей-инвалидов - до 15 июля.

Получить бесплатно путевку могут родители детей-школьников, работающие по трудовому договору. Список категорий можно посмотреть на сайте госуслуг Петербурга. Также на портале размещена информация о том, кто может претендовать на оплату части стоимости путевки.

Чтобы получить путевку можно обратиться в МФЦ, через портал Госуслуг Петербурга, а также по единому многоканальному телефону: 8 (812) 573-90-00.