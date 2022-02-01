Новая онлайн-платформа и выдача ноутбуков и планшетов. Как будет устроена удаленка для школьников 7-11 классов в Петербурге со 2 февраля

Всеобщая удаленка для средней и младшей школы вводится в Петербурге со 2 февраля 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Со 2 февраля 2022 года в школах Петербурга начнется “вторая волна” дистанционки. На этот раз в смягченном варианте - на удаленное обучение уйдут классы с седьмого по одиннадцатый, всего около 190 000 школьников. “Комсомольская правда в Санкт-Петербурге” узнала, как будет организован процесс, и к чему готовиться родителям.

ПОЧЕМУ ТОЛЬКО ПОДРОСТКИ?

Так решили не в Смольном - так решил “омикрон”, новый штамм коронавируса, из-за стремительного распространения которого в Петербурге вспыхнула пятая волна эпидемии. - Статистика показывает, что самой уязвимой группой на данный момент являются дети от 12 до 17 лет, - констатирует начальник отдела общего образования городского Комитета по образованию Анна Грубская. - Причем рост заболеваемости среди них критический, а темпы распространения инфекции намного выше, чем среди взрослых. Поэтому решение о дистанционном формате для основной и средней школы было экстренным и принималось буквально одним днем.

МОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ?

Нет - дистанционка прописана в постановлении губернатора Петербурга, так что переход на нее обязателен для всех школ. Да и учить отдельно по два-три человека в классе никто не будет - это просто бессмысленно.

Вакцинация ситуации не меняет - с прививкой в школу ученикам седьмого-одиннадцатого классов тоже нельзя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МЛАДШУЮ ШКОЛУ ЭТО ТОЖЕ ЖДЕТ?

Нет - по крайней мере на данный момент такой сценарий не обсуждается. Как говорят в Смольном, большинство родителей выступают против, детей этого возраста одних дома не оставить. И не без причины - практика прошлого года уже показала, что ребенок в младших классах не способен самостоятельно организовывать свой день, поэтому с переводом школьников до седьмого класса на удаленку система обучения будет неэффективна. Единственный вариант - контролировать ребенка в “ручном режиме”, самим родителям или бабушкам с дедушками. Но такая возможность есть далеко не у всех. Поэтому пока для классов с первого по шестой все остается как и было.

КАК ВСЕ БУДЕТ УСТРОЕНО?

По словам Анны Грубской, главное отличие новой удаленки - в том, что теперь у школ есть федеральная государственная платформа, где можно проводить уроки, устраивать классные часы и даже родительские собрания в режиме он-лайн. Соответственно, прошлогодней неразберихи, когда каждая школа и даже каждый отдельный учитель проводили уроки то в Zoom, то в Skype, то на Городском портале дистанционного образования, возникнуть не должно.

- Эта федеральная государственная платформа называется “Сферум”, - объясняет Анна Грубская. - В ней зарегистрированы все общеобразовательные учреждения города, а учителя обучены работать. Никаких сложностей быть не должно. Достаточно регистрации учителей и школьников на платформе, чтобы иметь возможность проводить онлайн-уроки.

Что касается расписания занятий, то его каждая конкретная школа будет формировать самостоятельно, исходя из того, как много болеет учителей, и какая нагрузка ложится на оставшихся.

Для детей с первого по шестой классы включительно ничего не меняется - они все так же будут посещать занятия очно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧТО ДЕЛАТЬ ТЕМ, У КОГО НЕТ НУЖНОЙ ТЕХНИКИ?

Помогать тем, у кого есть потребность в новом достаточно мощном компьютере, ноутбуке или планшете, будут тоже силами школ. Чтобы получить компьютерную технику на дом, родители должны написать заявление на имя директора организации и заключить со школой договор временного пользования. Выдавать, по словам Анны Грубской, будут прежде всего ноутбуки или компьютеры. Кому-то достанутся и планшеты, но их на балансе петербургских школ сейчас намного меньше.

А ЕСЛИ НЕ ВЫДЕРЖИТ ИНТЕРНЕТ?

Конечно, все мы люди, и в Смольном это прекрасно понимают. Если вдруг у ребенка возникли проблемы со связью, первое, что нужно сделать родителям - обратиться к классному руководителю и описать проблему. А чтобы упущенный материал можно было без проблем наверстать, школы могут записывать проведенные уроки - как получить запись, опять же, нужно уточнить у администрации школы.

ЭТО НАДОЛГО?

Сейчас новыми поправками в “антивирусное” постановление Смольного за номером 121 срок удаленки для основной и средней школы определен до 13 февраля. Что будет дальше - сказать пока трудно. Все зависит от заболеваемости среди подростков. Если за это время цепочку заражения удастся прервать, то уже через две недели школьники снова сядут за парты. Если нет - удаленку могут продлить.