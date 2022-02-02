Ковид-ограничения в Ленинградской области на 1 февраля 2022 года: что закрыто и что будет работать

Ковид-ограничения в Ленинградской области на 1 февраля 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Александр Дрозденко ввел ковид-ограничения в Ленинградской области на 1 февраля 2022 года, которые продлятся до 20 февраля. Также как и в Санкт-Петербурге, по большей части они коснутся детей. Однако есть запреты, которые распространятся на всех. Рассказываем, что будет работать и что будет недоступно.

До 20 февраля все дополнительные образовательные программы в школах, организациях допобразования и домах культуры переводятся в дистанционный формат.

Также на этот период запрещаются детские массовые и спортивные массовые мероприятия для детей. В том числе всех несовершеннолетних не пустят в музеи, театры, кинотеатры, цирки шапито, фитнес-клубы, бассейны и в объекты развлечения и досуга. Исключения: организованные группы класса или с семьей.

Все спортивные и физкультурные мероприятия разрешаются только на открытом воздухе. Причем, в красной и желтой зоне – их численность до 500 человек, в зеленой - до 1000. В том числе, до 20 февраля запрещается проведение массовых гуляний, зрелищных мероприятий.

Напомним, что с 7 по 20 февраля в Ленинградской области объявлены внеплановые каникулы для школьников.

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