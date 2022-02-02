Как экономить на общественном транспорте в Петербурге в 2022 году

Разовая поездка в метро, трамваях, троллейбусах и автобусах подорожала сразу на 5 рублей. Теперь жетон в метро стоит 65 рублей, а билет в наземном общественном транспорте 60 рублей. Впрочем, городские власти напоминают: дороже всего обходятся именно разовые поездки. Для тех, кто пользуется проездными, оплачивает проезд банковскими картами или смартфоном, всегда есть возможность сэкономить. И это не голословное утверждение: в прошлом году только держатели карт платежной системы «Мир» сэкономили в метро Санкт-Петербурга более 350 миллионов рублей! Мы собрали несколько самых простых и актуальных способов снизить расходы на проезд

ВЫБРАТЬ ТАРИФ ПО «ПОДОРОЖНИКУ»

В Петербурге есть несколько тарифов для транспортной карты «Подорожник». Понимая, как часто и куда вы ездите, можно выбрать наиболее подходящий (и экономный) для себя тариф. В 2022 году стоимость проезда по «Подорожнику» выросла на 4 рубля – до 45 руб. в метро и 40 в наземном городском транспорте (было, соответственно, 41 и 36 рублей). И это вне зависимости от числа совершенных за календарный месяц поездок. Но в любом случае проездной намного выгоднее разовой оплаты.

ОПЛАЧИВАТЬ КАРТОЙ «МИР»

Многие петербуржцы уже знают, что оплачивать проезд в общественном транспорте банковскими картами отечественной платежной системы выгоднее. В среднем национальной картой оплачивает проезд каждый пятый петербуржец. В 2022 году такой способ оплаты также поможет экономить - по сравнению с разовой поездкой скидка составит 21 рубль и оплатить придется 44 рубля. Еще большую выгоду можно получить, привязав отечественную карту к телефону через мобильные приложения MirPay, SamsungPay, СберPay или ApplePay. В этом случае стоимость проезда составит всего 41 рубль.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕДИНУЮ КАРТУ ПЕТЕРБУРЖЦА

Самым экономным горожанам оплачивать проезд стоит именно этой картой. Дело в том, что с 1 января стоимость поездки по ней в метрополитене… подешевеет! Проезд будет стоить 35 рублей (минус 4 рубля) при оплате картой на турникете. Еще выгоднее - привязать карту к телефону и оплачивать проезд смартфоном через мобильное приложение. В этом случае ездить в подземке можно всего за 31 рубль (минус 2 рубля). Получается, что в 2022 году проезд в метро по Единой карте петербуржца стоит столько же, сколько в далеком 2016-м году. Экономия почти в два раза!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Для жителей пригорода - дополнительная выгода

В Смольном обещают ввести пересадочный тариф и изменить тарифную сетку оплаты проезда.

На работу и учебу в Петербург ежедневно приезжают десятки тысяч жителей пригородных районов и Ленобласти. Многие из них добираются до места назначения с пересадками. С 1 февраля 2022 года в Петербурге планируется ввести пересадочный тариф «60 минут», который поможет пассажирам экономить на проезде. По нему стоимость первой поездки на социальном маршруте наземного транспорта составит 40 рублей, второй - 10 рублей, а третья и последующие будут для пассажира бесплатными. В метро это нововведение, увы, действовать не будет. Но останется единый полуторачасовой билет стоимостью 72 рубля, по которому можно будет проехать раз в метро, а потом сколько хочешь – на наземном транспорте (кроме железнодорожного).

Еще одна идея, которая порадует пассажиров - изменение тарифной сетки в зависимости от дальности проезда. Сейчас в городском общественном транспорте действуют так называемые участковые и километровые тарифы - чем дальше едешь, тем больше платишь. Власти города объявили о том, что с 1 апреля 2022 года тарифная сетка изменится. В рамках официальных границ Санкт-Петербурга будет установлен единый городской тариф - 60 рублей по разовому билету и 40 рублей по «Подорожнику». По предварительным подсчетам такой подход сократит транспортные расходы жителей пригородов в два, а то и в три раза.